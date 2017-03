Professor achado morto em Itabuna trabalhava com jovens infratores

O professor Samarone Rodrigues Silva, de 40 anos, encontrado morto dentro do carro dele na madrugada desta quinta-feira (9), em Itabuna, trabalhava com jovens infratores no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) da cidade. O crime é investigado pela Polícia Civil. De acordo com informações do delegado Marlos Barbosa, titular da Delegacia de Homicídios (DH) do município, a principal suspeita é de que a vítima tenha sido executada.

Segundo o delegado, a possibilidade de latrocínio foi descartada durante a perícia no carro do professor, já que os pertences dele, como carteira com documentos e dinheiro, além do celular, não tinham sido levados.

“Nós já temos primeiras informações de que ele ontem saiu de casa sozinho, no intuíto de ir no bairro Pontalzinho, na casa de uma professora também, que nós estamos tentando identificar quem é essa pessoa. E, provavelmente, de lá ele foi ao bairro de São Caetano. Acreditamos que possa ter recebido alguma ligação para ir naquele local e lá foi assassinado”, disse o delegado.

O companheiro do professor, Rafael Oliveira, e a família dele acreditam que o crime tenha relação com o trabalho com os jovens infratores. “A única coisa que eu posso pensar no momento é que houve alguma desavença com um menor, já que ele trabalhava com menor infrator. Porque ele não tinha desavença ou briga com ninguém na rua”, afirmou Rafael.

Conforme a polícia, ainda não há informações sobre a autoria do crime. Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso. O corpo de Samarone está no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna, onde será periciado.

Caso

O professor foi encontrado morto dentro de um carro, no bairro de São Caetano, em Itabuna, na madrugada desta quinta-feira (9). A Polícia Militar foi acionada por meio de uma ligação anônima e encontrou o corpo da vítima com marcas de tiros. O veículo não tinha marcas de perfuração, e nenhum suspeito foi encontrado no local. (Informações: G1 Bahia)