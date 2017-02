Professor de Boa Esperança-ES, está entre os 50 melhores melhores do mundo

O professor Wemerson da Silva Nogueira, de 26 anos, está entre os 10 finalistas do Global Teacher Prize, considerado o Prêmio Nobel da Educação. A organização divulgou a informação na noite desta terça-feira (21). Ele é o único brasileiro finalista.

O resultado será divulgado no evento Global Education and Skills Forum 2017, em Dubai, no dia 19 de março de 2017. O vencedor ganhará um prêmio no valor de US$ 1 milhão. Independente do resultado, Wemerson disse que já se considera um vencedor.

“Estou muito honrado com isso. Ficar entre os 10 melhores do mundo é uma alegria tão grande porque eu percebo que consegui dar valor a profissão que escolhi pra minha vida. Toda a trajetória que desenvolvi nesses cinco anos teve um significado, que agrega grandes valores para mim e para meus alunos. O valor monetário do prêmio tem peso, mas a indicação pelo reconhecimento do meu trabalho tem um valor que me fortalece”, disse.

Segundo a organização do prêmio, Wemerson da Silva Nogueira foi escolhido entre milhares de candidatos de 179 países e apenas 37 nações estão representadas entre os finalistas.

O objetivo do programa é premiar o educador que tenha alcançado excelentes resultados com projetos desenvolvidos em sala de aula e que resultaram na melhoria das notas e da frequência dos alunos, com ações em prol da comunidade e projetos voltados à tecnologia. (Da redação TN)