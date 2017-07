Professora Jessyluce Reis é a nova secretária de Educação de Nova Viçosa

O prefeito Manoel Costa Almeida ‘Manoelzinho da Madeira’ (DEM), apresentou aos seus secretários, na tarde desta terça-feira (25/07/17), em seu gabinete, a nova titular da Secretaria de Educação e Desporto de Nova Viçosa, professora Jessyluce Cardoso Reis, ela substitui a professora Adriana Botelho. “Procurávamos uma pessoa que pudesse servir de referência e que concentrasse no seu currículo uma capacidade gestora forte. Ela tem o perfil conciliador e de liderança, necessários para os desafios que se apresentarão muito em breve a nossa gestão, seu currículo e sua história mostram que ela é capaz de formar uma equipe e motivá-la a definir prioridades e lutar para atingir as metas. Não tenho dúvidas de que encontramos a pessoa certa”, disse o prefeito Manoelzinho.

“Quando assumimos, a educação estava em situação caótica e a professora Adriana, ao assumir a secretaria, conseguiu colocar nossa educação nos trilhos. Tenho muito a agradecer pelo trabalho, esforço e dedicação nesses seis meses de intenso empenho”, disse Manoelzinho, acrescentando que a mudança marca um novo momento. “A Adriana elevou de nível até aqui a nossa educação, agora, ela passa o comando para alguém que tenho certeza dará continuidade aos seus esforços e principalmente, o que é muito importante, irá agregar valores e experiências já experimentadas e bem sucedidas na gestão de educação pública e privada”, informa.

Jessyluce se demostrou empolgada com esse grande desafio de assumir uma pasta tão importante, considerada uma das prioridades da gestão do prefeito Manoelzinho. A nova secretária de educação de Nova Viçosa disse que assume motivada pelo desafio imposto a ela de que o município será a principal referência na educação pública do interior da Bahia. “É fundamental conhecer as diferentes realidades desse município plural para estabelecer nossa meta, é necessário o envolvimento de cada equipamento que compõe essa gestão para que possamos construir uma proposta pedagógica humanizada, portanto eu conto com o comprometimento de todos para que esta gestão de fato se torne na almejada referência”, disse.

Mestra em Educação, Administração e Comunicação pela Universidade São Marcos (USM) SP, Jessyluce Cardoso Reis esteve recentemente à frente da Coordenação do Núcleo de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão (Nuppe) da Faculdade do Sul da Bahia (FASB). No detalhamento do currículo da nova secretária de educação de Nova Viçosa ainda consta Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira -RJ; Docência Superior –FASB; graduação em Pedagogia Licenciatura Plena – Universidade de Pernambuco -UPE (1991); Professora Assistente do Departamento de Educação -Universidade do Estado da Bahia- UNEB, CAMPUS X; Professora-pesquisadora (bolsista CAPES) da Plataforma Paulo Freire, coordenadora do curso de Pedagogia PARFOR – Itamaraju. (Da redação TN)