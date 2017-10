Programa do Bocão ganha ônibus caracterizado e apresentador diz que vai aumentar ações sociais na região

O radialista e vice-prefeito de Teixeira de Freitas, Ubiratan Lucas Rocha, mais conhecido por Lucas Bocão, apresentou aos seus ouvintes nesta última sexta-feira, dia 13 de outubro, sua nova conquista para levar o seu programa ao vivo para os bairros da cidade, que também vai chegar em outras cidades da região.

Além da estrutura e sua equipe, entre repórteres, pessoal de apoio e animadores, Bocão promete usar a estrutura maior do veículo para levar consigo os principais apoiadores do seu programa, que oferecem brincadeiras às crianças e serviços sociais, como cortes de cabelo e assistência jurídica. De segunda a quinta o Programa do Bocão é produzido a partir dos estúdios da Rádio Cidade de Teixeira de Freitas (87,9 FM), mas às sextas, o comunicador escolhe um bairro da cidade, de onde é gerada a sua apresentação.

“Esse ônibus vai possibilitar que a gente transporte nossa estrutura e o pessoal de apoio com mais segurança e tranquilidade. A partir de agora vamos aumentar nossa proposta social em Teixeira de Freitas e levar essas ações através do rádio para as demais cidades da região”, disse.

Na equipe fixa existem pessoas que já são famosas, como o repórter policial Tyago Ramos, a telefonista Verônica, o colabores Beto Piranha e o Maestro Mocotó, além do ex-locutor de circo Lombardi.

Além das ações sociais, que incluem apelos para famílias mais carentes, quase sempre atendidos pelos ouvintes, o Programa do Bocão é levado ao ar com os telefones abertos, onde as mais diversas pessoas das comunidades podem fazer seus reclames livremente w ao vivo. (Por Ronildo Brito)