Projeto da reforma administrativa do Governo Temóteo chega à Câmara Municipal

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas na manhã desta terça-feira (21/02), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), o plenário apreciou o Projeto de Lei nº 001/2017, de 15 de fevereiro de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas.

O projeto que faz uma reforma administrativa na estrutura de cargos e setores do município ainda passará pelas comissões permanentes nas reuniões internas desta próxima quarta-feira (22) para somente depois retornar ao plenário do Poder Legislativo para que seja votado.

A expectativa é que o Projeto de Lei seja votado ainda esta semana na sessão ordinária da noite desta próxima quinta-feira (23). Caso o projeto seja votado e aprovado ainda no mês de fevereiro, já em março o prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), terá condições de promover suas contratações para suprir as necessidades do município.

Na mesma sessão plenária o presidente Agnaldo da Saúde teve uma proposição legislativa aprovada pelos colegas parlamentares em que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, a instalação de um CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, no bairro Tancredo Neves para que possa também oferecer assistência as famílias dos bairros Nova Teixeira, Redenção e toda região do Alto do Tancredo.

O presidente Agnaldo da Saúde ressaltou que o CRAS é a unidade de proteção social que se materializa e se aproxima da população, reconhecendo a existência das desigualdades sociais. Aplicando políticas sociais para reduzir as desigualdades, pois previnem situações de vulnerabilidade e risco social, bem como identificam e estimulam as potencialidades locais, modificando a qualidade de vida das famílias que vivem nessas localidades, levando o atendimento às pessoas que mais precisam.

Na sessão ordinária da manhã desta terça-feira (21), o Plenário Francistônio Pinto da Câmara Municipal recebeu alunos do Colégio Miguel Afonso e do Colégio Célia Batista. Os alunos passaram a manhã conhecendo as instalações do Poder Legislativo e participaram de uma sessão plenária, como parte de uma aula por iniciativa das suas escolas em parceria com o projeto “alunos no legislativo” da Escola Legislativa da Câmara Municipal.

Os mototaxistas de Teixeira de Freitas também participaram da sessão como forma de prestigiar a tramitação de um Projeto de Lei de autoria do vereador Wildemberg Soares Guerra, o “Sargento Berg” (PSDB) que trata-se de vários assuntos em favor da classe, especialmente no que torna-se necessário priorizar políticas públicas e ações de educação em saúde para minimizar a exposição aos fatores que afetam negativamente a capacidade para o trabalho e contribuam para a melhoria da qualidade de vida e força de trabalho dos mototaxistas. (Por Athylla Borborema).