Projeto de fortalecimento da mandiocultura em Posto da Mata reúne dezenas de agricultores de Nova Viçosa

Entidades, associações e representantes de órgãos públicos, como o assessor especial do município, advogado Nilo Gonsalves, o secretário municipal de Obras Leontino José de Souza e tantos outros, se reuniram na Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Viçosa, em sua sede no distrito de Posto da Mata, na manhã desta última terça-feira (14/03), para o Lançamento e Validação do Plano de Ação Territorial da Mandiocultura no município.

O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Viçosa e o Banco do Nordeste do Brasil, onde se reuniu dezenas de representantes de Associações Rurais do município, onde se discutiu a fomentação e o plano de ação territorial do projeto de mandiocultura na região, especialmente no território de Nova Viçosa.

O evento contou com a presença de Araildes Martins Ribeiro, agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste do Brasil. Segundo ela, o projeto vai beneficiar pequenos produtores da agricultura familiar do município de Nova Viçosa, onde os produtores vão receber recursos para realizar tratamento do solo, plantio e assistência técnica.

Para Telmo Moreira, técnico da BABHIATER – Superintendência de Assistência Técnica Extensão Rural (Bahiater), a cultura da mandioca é a mais importante da agricultura familiar, plantada por quase todos os agricultores familiares do estado e devido as suas inúmeras utilizações, que vai da alimentação humana e animal, com diversos produtos derivados. Segundo ele, antes não existia políticas públicas voltadas para a mandiocultura, por ser desvalorizada, mas atualmente se entende a necessidade de apoiar e dinamizar essa cultura.

Der acordo com o secretário Municipal de Agricultura de Nova Viçosa, Warley Benjamin, o projeto visa contemplar comunidades rurais em diferentes partes do município. Segundo ele, o projeto tem o objetivo de discutir as principais demandas da cadeia produtiva da mandiocultura em Nova Viçsoa, para a elaboração de um projeto efetivo e que seja executado em favor da cultura da mandioca que é a mais importante da agricultura familiar, plantada por quase todos os agricultores familiares do estado.

O secretário Warley Benjamim ressaltou que estará desenvolvendo um projeto adequado e possível em favor do pequeno agricultor, conforme deseja o prefeito Manoel Costa Almeida “Manoelzinho” (DEM) e enfatiza, que o primeiro encontro foi apenas o inicio do plano de desenvolvimento rural sustentável realizado pela secretária municipal de agricultura de Nova Viçosa que trouxe o projeto de mandiocultura por meio da parceria com o banco do Nordeste do Brasil.

Warley Benjamim ainda defendeu a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Nova Viçosa, que terá a competência de ajudar no planejamento municipal, aconselhar sobre políticas que envolvam o ordenamento territorial urbano e rural, integração regional, promoção socioeconômica sustentável, qualificação ambiental, transporte e mobilidade urbana. No qual o trabalho dos conselheiros é voluntário, com o objetivo de ajudar a pensar e a construir um município melhor, considerando o bem comum.

Para o vereador Robson Leal Santos, o “Robson do Peixe” (PTB), a mandioca é uma cultura que tem origem nos povos indígenas e até hoje tem uma presença forte das mulheres no cultivo, que também tem uma fácil adaptação, pois pode ser produzida tanto em locais com 5,5 mil metros de altitude ao nível do mar, em regiões com alta incidência de chuva, ou extremamente áridas. Ele destacou ainda que os estados de Bahia, Minas e Goiás possuem 80 espécies de mandioca, das 98 identificadas na América Latina.

Já o vereador Mozart Pereira de Souza Junior, o “Mozazinho” (DEM), disse que a mandioca tem como principal foco o apoio e dinamização dos sistemas produtivos, favorecendo a inclusão produtiva dos agricultores familiares e visando o acesso aos mercados, para comercialização da produção, com assistência técnica, acompanhamento e gestão dos empreendimentos, entre eles as agroindústrias. (Por Athylla Borborema).