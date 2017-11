Projeto de Lei de Marcílio Goulart autoriza transmissão ao vivo das sessões de licitações da Prefeitura Municipal

Está tramitando nas comissões permanentes da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, desde a sessão ordinária do último dia 14 de novembro, o Projeto de Lei nº 0048, de 13 de novembro de 2017, de autoria do vereador Marcílio Carlos Goulart (PT), que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de áudio e vídeo das licitações por parte da Prefeitura Municipal, bem como divulgar o objeto do certame, empresas participantes e seus prepostos e dá outras providências no concernente ao uso do Facebook e demais mídias sociais.

O vereador Marcílio Goulart, que nas últimas eleições inovou na campanha utilizando a ferramenta “redes sociais” para debater os assuntos e dialogar com as comunidades do município, sabe muito a importância das mídias sociais nos tempos novos que a sociedade brasileira está vivendo. A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas foi o primeiro órgão público do sul da Bahia a transmitir ao vivo seus processos licitatórios pela TV Câmara Online e pelas redes sociais que tem servido de exemplo para o restante do Brasil.

“Apresento este projeto visando autorizar o prefeito municipal a tomar a iniciativa de transmitir as sessões de licitações do município ao vivo pelo Facebook, Instagram, Twitter, portal da Prefeitura e outros meios eletrônicos. O nosso projeto visa ajudar a Prefeitura Municipal a cumprir seu compromisso em fazer uma gestão moderna e transparente. O presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo da Saúde (PR), tomou esta medida tão logo assumiu a presidência da casa e garantiu a claridade do Poder Legislativo e tem servido de exemplo para o resto do país. Por isso que a nossa proposta é para que a Prefeitura Municipal também faça o mesmo, em nome da economicidade, da razoabilidade e da transparência pública”, alerta Marcílio Goulart.

Segundo ainda o vereador Marcílio Goulart, o objetivo da ação é oferecer maior transparência e permitir que os munícipes acompanhem em tempo real os processos licitatórios e com a ação a população também acompanhará a aplicação do dinheiro público. “Nosso maior objetivo é assegurar a transparência na administração pública, até porque, com a transmissão ao vivo as pessoas poderão fiscalizar a aplicação do dinheiro público e todos processos licitatórios, podendo ser acompanhadas pela população no momento em que acontecem”, pontuou o parlamentar. (Por Athylla Borborema).