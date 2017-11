Projeto de Lei do vereador Jonathan Molar sugere que agentes políticos utilizem o SUS em Teixeira de Freitas

O vereador Jonathan de Oliveira Molar (SD), apresentou na sessão ordinária da última quarta-feira (1º/11), da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, um Projeto de Lei do Legislativo nº 0043/2017, que dispõe sobre a utilização obrigatória da rede SUS para ocupantes de cargos políticos e de direção. O projeto já está em tramitação e deve percorrer no mínimo três das seis comissões permanentes da casa para que receba os devidos pareceres, para só depois retornar ao plenário para votação.

De acordo com o vereador Jonathan Molar, o Projeto de Lei prevê a obrigatoriedade da utilização do SUS para exames, consultas, internações e cirurgias para prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores e diretores de toda a administração pública de Teixeira de Freitas.

Na defesa do Projeto de Lei, o vereador Jonathan Molar foi claro em dizer: “Se você quer um bom exemplo, seja o exemplo. Pensando nisso, entramos com o Projeto de Lei que torna obrigatória a utilização do SUS para exames, consultas, internações e cirurgias para o prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários e diretores de toda a administração pública do município”.

A ideia defendida pelo parlamentar é que os agentes políticos e públicos tenham que utilizar o Hospital Regional, a UPA, a UMMI, as ESFs e etc. “Se o político tem uma série de prerrogativas – foro privilegiado, inviolabilidade penal, entre outros, por que não ter esse dever também? Quem sabe motivamos as lideranças políticas a terem o dever de gerir bem o dinheiro público e de acabar com as filas na Saúde e demais irregularidades que você cidadão, presencia todos os dias! Se gostaram do projeto, ajudem a apoiar e pressionar, para que ele seja aprovado. O poder emana do povo! Por uma política diferente!”, defendeu Jonathan Molar. (Por Athylla Borborema).