Projetos de vereadores no “Dia da Água” reforçam política de preservação ambiental em Teixeira de Freitas

No Dia Mundial da Água – A sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas na manhã desta quarta-feira (22/03), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), foi marcada por discursos em favor do meio ambiente e preocupação com a vida do rio Itanhém, leito que abastece a cidade de Teixeira de Freitas por meio da concessionária EMBASA.

A sessão recebeu a presença dos estudantes da Escola Municipal Clélia das Graças Figueiredo Pinto, do bairro Santa Rita, que fizeram parte do Projeto Escola no Legislativo. Além da presença do engenheiro florestal Ivan Ramalho, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do vereador por Medeiros Neto, Marx Tairo Pereira Sales (PSD).

Muitas proposições e projetos de lei também foram apresentados que reforçam a política de preservação de recurso. A preocupação dos parlamentares não foi por acaso, hoje (22) é o Dia Mundial da Água. No início da sessão foi veiculado um vídeo documentário produzido pela assessoria de comunicação social do Poder Legislativo mostrando a realidade dos rios do município e a real situação do rio Itanhém.

As propostas dos vereadores fortalecem a política de preservação e reaproveitamento do mais importante recurso natural. “O dia mundial da água é antes de tudo, uma oportunidade de reunir esforços dos diversos setores da sociedade civil para contribuir com a conservação desse recurso. O legislativo de Teixeira de Freitas cumpre sua parte com a proposição desses projetos. É um conjunto de iniciativas que se, primeiramente aprovadas, e depois colocadas em prática farão de Teixeira de Freitas referência”, disse o presidente Agnaldo Teixeira.

Os 19 vereadores: Bernardo Cabral (PSD), Joris Bento (PTC), Marcílio Goulart (PT), Marcos Belitardo (PHS), Valci Vieira (SD), Arnaldinho” (PT), Leonardo do Sindicato (PC do B), Ronaldo Cordeiro (PSC), Erlita Freitas (PT), Darlan Martins (PSD), Juvenal das Laranjas (PTN), Pedrão (PV), Ailton Lacerda (PSC), Agnaldo Teixeira, (PR), Adriano Souza (PTN), Jonathan Molar (SD), Sargento Berg (PSDB) e José Mendes, Antonio Marques (PROS) assinaram a indicação legislativa nº 261/2017.

A indicação requer ao Poder Executivo Municipal que seja constituído o “Programa Municipal Produtor Consciente” com o objetivo de promover a melhoria da qualidade das águas, assegurar a disponibilidade dos recursos hídricos, o cuidado e a conservação das nascentes em conformidade com o anteprojeto que se faz encaminhar em anexo. “Devido a essa aparente abundância, muitas vezes, o recurso é tratado como se jamais fosse acabar. Entretanto, a importância da preservação dos rios e nascentes é indiscutível”, destaca o vereador Arnaldo Ribeiro, o “Arnaldinho”, que já foi secretário Municipal de Meio Ambiente.

Outra proposição do gênero foi apresenta pelos vereadores Valci Vieira, Marcos Belitardo e o presidente Agnaldo Teixeira, que propuseram ao prefeito municipal que seja constituída uma muda de árvore nativa ou exótica, a cada nascimento de uma criança na Maternidade Municipal, para que seja plantada em local adequado em conformidade com o anteprojeto também apresentado ao Poder Executivo Municipal.

Segundo o vereador Valci Vieira, um dos autores da proposição, a iniciativa só é apenas uma forma de motivar e conscientizar as pessoas e principalmente os pais que precisam deixar um ambiente mais adequado para os filhos. “E algumas simples mudanças de hábitos ajudam a salvar vidas e conservar estados das coisas. Nas últimas décadas, o desmatamento de encostas, das matas ciliares e o uso inadequado dos solos têm contribuído para a diminuição dos volumes e da qualidade da água, um bem natural insubstituível na vida do ser humano. Dessa forma, é preciso entender que precisamos das nascentes e, portanto, o cuidado com os bens que nos são essenciais cabe somente a nós”, conscientiza o vereador Valci Vieira.

O vereador Jonathan Molar apresentou o Projeto de Lei do Legislativo nº 012/2017, que dispõe sobre a criação do Programa Viveiros de Mudas nas Escolas do município de Teixeira de Freitas. Conforme o parlamentar, a educação ambiental e alimentar já faz parte do currículo de muitas escolas de educação infantil e fundamental, mas, na prática, os professores ainda têm dificuldades em lidar com esses temas. Para atingir essas metas, o viveiro escolar e a relação desta com a participação comunitária se tornam um eixo articulador com ricas possibilidades de atividades pedagógicas.

“Um viveiro inserido no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar unindo teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo. O objetivo do meu Projeto é sensibilizar a comunidade escolar, sobre a importância das árvores para a melhoria da qualidade ambiental, bem como, despertar o interesse dos alunos pelo papel da agricultura, proporcionando conhecimento através de técnicas de plantio e respeito às complexas relações existentes entre os seres vivos e o meio ambiente”, ressaltou o vereador Jonathan Molar, que é professor universitário.

Outra proposição legislativa apresentada pelos vereadores Agnaldo Teixeira Barbosa, Valci Vieira dos Santos, Jonathan de Oliveira Molar e Ronaldo Alves Cordeiro, requer a Prefeitura Municipal que seja instituída a Olimpíada Municipal do Meio Ambiente na rede pública municipal de ensino. Conforme o vereador Ronaldo Cordeiro, a finalidade da proposição é que o município capacite os seus educadores e alunos sobre a Pegada Ecológica, contemplando cidadãos, professores e alunos do ensino infantil, fundamental e médio das redes públicas e particulares do município e que sejam estimulados a discutir sobre estilo de vida e saúde do Planeta Terra. E, sobretudo, que sejam incentivados à aprendizagem em busca de consumo mais consciente e sustentável, promovendo a valorização e a difusão do conhecimento artístico, cultural e científico.

Já o vereador Juvenal Etelvina Laureano, o “Juvenal das Laranjas” (PTN), apresentou uma proposição que foi aprovada pela unanimidade dos parlamentares que solicita ao Poder Executivo Municipal, medidas e serviços para instalação de lixeiras coletivas na Rua Jacarandá e Avenida Joaquim Gonçalves Ledo, no bairro Bela Vista. De acordo com Juvenal, ele espera que a sua proposição contemple toda a cidade, porque fazer uso de lixeiras plásticas só traz benefícios para o município e para a sociedade.

“A consciência ambiental tem se tornado um tema cada vez mais recorrente entre empresas, escolas, condomínios e na sociedade em geral. O destino do lixo já se tornou uma preocupação para todos e é nesse cenário que entram as lixeiras plásticas de coleta seletiva, que vêm se tornando cada vez mais requisitadas. As lixeiras plásticas servem para separar o lixo que será destinado para a reciclagem por tipo. A praticidade tem se tornado um dos pontos altos em ter esse tipo de lixeira, pois facilita a separação dos materiais recicláveis e do lixo orgânico, que não pode ser reciclado”, explica o vereador Juvenal. (Por Athylla Borborema).