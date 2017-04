Provas do Vestibular UNEB 2017.2 serão aplicadas domingo (23) e segunda (24)

As provas do Vestibular UNEB 2017.2 serão aplicadas domingo (23) e segunda-feira (24). Os 40.634 candidatosinscritos devem acessar seus locais de prova nos endereços eletrônicos oficiais do processo seletivo.

Aproximadamente 2.600 profissionais irão trabalhar para garantir a realização do certame em 28 estabelecimentos da capital e 67 do interior do estado, contemplando 24 cidades onde a universidade possui campus.

De acordo com o edital de convocação, os portões serão abertos às 7h20 e fechados às 7h50, seguindo o horário local. Os exames terão início às 8h.

No primeiro dia, os candidatos farão provas de língua portuguesa (incluindo literatura brasileira), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e atualidades), além de redação. Já no segundo dia, serão aplicados os exames de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

A UNEB oferece neste ano 3.185 vagas distribuídas em 112 opções de cursos de graduação presenciais, oferecidas nos campi de Salvador e outras 22 cidades baianas, com entrada para o segundo semestre de 2017.

O Cartão Informativo do Candidato já está disponível. Mais detalhes sobre o processo seletivo podem ser consultados no Manual do Candidato.

Recomendações aos candidatos

O Centro de Processos Seletivos (CPS) da UNEB divulga recomendações para que as provas sejam realizadas em clima de tranquilidade, buscando evitar imprevistos e garantindo a segurança dos candidatos participantes do Vestibular 2017.2:

– É essencial que os candidatos localizem, com antecedência, o local de prova;

– É obrigatório o uso de caneta transparente na cor preta;

– Nos dois dias de prova, os candidatos devem apresentar documento de identificação original;

– Serão aceitos apenas documentos com impressão digital, fotografia recente, em bom estado de conservação e dentro do prazo de validade;

– São documentos válidos: RG (Carteira de Identidade), Documento de Identificação Profissional (com foto), Carteira de Trabalho (CTPS), Carteira das Forças Armadas, Passaporte e Carteira de Habilitação (modelo com foto). (Da redação TN)