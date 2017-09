Próximo líder político virá da iniciativa privada, aponta professor da FGV

Diante de uma crise evidente de lideranças políticas no Brasil, a solução deve vir da iniciativa privada, de acordo com Luiz Carlos Cabrera, professor da FGV e sócio da PMC Panelli Motta Cabrera & Associados. Em reunião do G100 Brasil – Núcleo de Estudos do Desenvolvimento Empresarial e Econômico, realizada nesta quarta-feira (30) no Hotel Hilton, em São Paulo, ele disse acreditar que o próximo grande líder sairá do empresariado.

“Nunca vivemos uma crise de lideranças políticas como a atual, e igualmente grave é a falta de um plano estratégico de senso comum. Cada um tenta salvar o seu lado. No entanto, o que temos observado no momento é a iniciativa privada encostando no sistema político, e dela sairão os líderes para o futuro”, apontou o professor. Porém, ele acredita que esse processo demandará um certo tempo.

“Ainda não acontecerá nessa próxima eleição, porque não se forma um líder assim. Será preciso uma adaptação desse líder ao sistema político brasileiro, que é confuso, sem regras muito claras e difícil de se entender. Mas tenho quase certeza de que ele virá da iniciativa privada. O Dória é um bom exemplo”, observou.

Importância das reformas

Apesar da crise política, Cabrera entende que as reformas que estão sendo colocadas em prática pelo atual governo terão um papel fundamental na formação de novas lideranças em um período de retomada da economia. “As reformas são importantes porque permitem o crescimento de uma nova geração de líderes. Elas preparam um terreno fértil”, disse.

Cabrera apontou a Argentina como um exemplo a ser seguido. “Depois de muitos anos, os empresários deram um basta e se associaram ao presidente Macri, tanto que as taxas de crescimento da Argentina, em oito meses, já são melhores que as nossas”, concluiu o professor. (Da redação TN)