PSB defende reeleição de Lídice para o Senado

Cerca de 400 pessoas lotaram a sede do Partido Socialista Brasileiro (PSB), neste domingo (17), para participar do Congresso Estadual. Prefeitos da legenda e mais de 150 vereadores estiveram representados no ato político, que contou ainda com presença do governador Rui Costa e de seu vice, João Leão, além do secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, Vivaldo Mendonça.

“O PSB tem uma longa história política no Brasil, tem uma lógica de compromisso com a população e eu parabenizo a senadora Lídice pelo seu papel destacado na defesa dos interesses da Bahia e dos baianos. Sua participação foi decisiva para que o PSB se mantivesse do lado das causas populares e inclusão social no Brasil”, afirmou o governador.

Durante o congresso foram debatidos assuntos como o panorama nacional e a política baiana, bem como os rumos do PSB nas Eleições 2018. Além disso, foram eleitos os delegados que participarão do Congresso Nacional do PSB, que será realizado nos próximos meses em Brasília.

“Esse encontro mostra que o PSB está forte e que o partido busca o seu espaço na política da Bahia, sem abrir mão das suas bandeiras históricas a favor do povo baiano e da cidadania”, destaca a presidente estadual e Líder do PSB no Senado, Lídice da Mata, que foi reconduzida ao comando da sigla no Estado. Na ocasião, a senadora foi homenageada pelos seus 20 anos de filiação.

Para o deputado federal, Bebeto Galvão, a Bahia conduziu o Diretório Nacional ao reposicionamento diante dessa crise política e econômica que o Brasil passa. “Fechamos questão contra as reformas e outros temas, reafirmando os nossos 70 anos de história. Vamos continuar lutando, ainda mais agora com Lídice sendo líder no Senado”, disse.

A deputada estadual Fabíola Mansur reafirmou o discurso da militância que quer Lídice como candidata à reeleição em 2018. “Temos a maior senadora dos últimos tempos, em termos de coragem, fibra, ética, honestidade e compromisso com a história do nosso partido. Lídice serve de inspiração para todos nós. O time de socialistas na Bahia precisa lutar pela sua reeleição”, afirmou.

O deputado estadual Angelo Almeida agradeceu aos socialistas pela forma que foi recebido no partido e destacou a importância da liderança da senadora. “Temos a tarefa de lutar pela vaga de Lídice no Senado. Esta tarefa não vai ser feita por outros partidos, tem que começar a ser construída por nossas bases. A chapa que vai se formar em 2018 tem que contar com a força, resistência e militância partidária de Lídice”, ressaltou Angelo.

Deputada estadual pelo PSB do Amapá, Cristina Almeida também ressaltou a importância nacional da senadora Lídice. “Estamos aqui porque acreditamos nesta mulher. Lídice da Mata é uma das senadoras de maior liderança expressiva do PSB e do Brasil. Ela não só representa a Bahia, mas é reconhecida nacionalmente por sua posição, seriedade e condução da vida pública. Ela conseguiu um status que poucas mulheres conseguem, que é ser líder do PSB no Congresso Nacional”.

Já o prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, ressalta a importância da consolidação do partido. “Nesse momento de dificuldade, que o cenário político brasileiro apresenta, precisamos de uma estrutura partidária forte e o PSB tem nos proporcionado isso”, disse o gestor.

PSB retorna aos seus ideais

Secretário-geral do PSB da Bahia, o ex-deputado Domingos Leonelli comemorou que o PSB tivesse fechado questão como oposição ao governo Temer e disse que um partido socialista deve pensar sempre no bem dos trabalhadores e da população.

Para o vereador de Salvador, Silvio Humberto, “O encontro realizado neste domingo cumpre um papel essencial na história do nosso partido, num momento complexo nunca antes vivido em nosso país: uma sucessão de reformas, um verdadeiro retrocesso civilizatório. Mas isso não é motivo para gerar uma paralisia entre nós, porque quem é aguerrido não para. Temos que continuar a luta e mobilizados. Vamos trabalhar para a reconstrução do país”.

“É nesse tempo difícil que o PSB e o Governo do Estado tem nos dado condição de crescer, com responsabilidade e competência. Estamos aqui unidos para fortalecer ainda mais o nosso partido”, afirma a prefeita Suka, de Ubaitaba.

O vice-governador João Leão também garantiu que a parceria com o PSB continua. “Vamos enfrentar essa crise juntos e podemos dizer que a Bahia vai muito bem, obrigado”, completa. (Da redação TN)