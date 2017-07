PSOL: Diretório Estadual aprova lançamento de candidaturas próprias ao Governo do Estado e ao Senado

A reunião do Diretório Estadual do PSOL na Bahia, realizada no último sábado (1), deliberou que a sigla irá lançar, nas eleições de 2018, candidaturas próprias ao Governo do Estado e ao Senado, além das candidaturas a Deputados Estaduais e Federais. De acordo com o presidente estadual do PSOL na Bahia, Ronaldo Santos, o Diretório Estadual é a representação máxima do partido no Estado e possui representantes de todas as regiões da Bahia. “A nossa base, eleita durante o Congresso, participa diretamente das decisões partidárias!”, enfatizou Santos.

De acordo com o Presidente Estadual, a sigla possui “bons nomes” para representar os psolistas na chapa majoritária. ” Vamos escolher no Congresso Estadual os nossos representantes que vão disputar o Governo do Estado e o Senado. Temos boas candidaturas fruto do acúmulo político desses anos do PSOL Bahia!”, garantiu Ronaldo Santos.

A reunião definiu que o Congresso Estadual será realizado em Salvador, no primeiro final de semana de novembro. (Da redação TN)