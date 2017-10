PT de Itamaraju divulga carta assumindo posição contrária ao eucalipto; prefeito é acusado de incentivar monocultura

A direção do Partido dos Trabalhadores em Itamaraju, que possui uma das maiores bases de filiados proporcionalmente da Bahia, acaba de uma divulgar uma carta pública assumindo posição contrária à abertura da legislação para plantio do eucalipto em grande escala no município.

Segundo o documento, que já foi publicado em redes sociais e está sendo distribuído na versão impressa à população, a decisão é da diretoria da legenda e abonada pelos três vereadores itamarajuenses eleitos pelo PT na última eleição: Marcão da CUT, Som de Nova Alegria e Isac Super Gil. “O PT – Partido dos Trabalhadores e seus vereadores Sidney Marcos (Marcão), Isaque Ribeiro (Super Gil) e Edson Dias (Som), vem a público manifestar posição contrária à abertura do plantio de eucalipto no município de Itamaraju”, diz o primeiro trecho da carta, que pontua sete motivos para a tomada de posição.

Entre os motivos os dirigentes do PT alerta à população para os perigos do plantio em grande escala, os danos ambientais e acusa o atual prefeito Marcelo Angênica (PSDB), de ser um dos responsáveis pelo projeto que tenta “abrir” o plantio. “Recentemente, empresas ligadas à indústria de celulose e papel, apoiadas pelo Sindicato Rural Patronal e pelo atual prefeito, têm realizado eventos defendendo a alteração na Lei Ambiental de Itamaraju, para permitir o plantio de eucalipto em nosso município”, denuncia.

O município de Itamaraju possui uma lei municipal de autoria dos ex-vereadores Joel Lacerda (PT) e Jorge Kalid (PTB), que foi sancionada pelo então prefeito à época Frei Dilson Santiago, que limita o plantio de eucalipto em apenas uma porcentagem da propriedade rural. As discussões giram em torno na revogação dessa legislação. Além dos três vereadores do Partido dos Trabalhadores, o vereador Evando Rodrigues (SD), já assumiu posição de também votar contra o eucalipto em Itamaraju.

Para finalizar o texto da carta aberta os membros do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, prometem mobilizar a sociedade através dos movimentos sociais, para pressionar os demais vereadores simpáticos à mudança na lei. O atual presidente do PT em Itamaraju é o ex-vereador Raniere Botelho. (Por Ronildo Brito)