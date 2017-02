Quarto homicídio em dois dias: Crimes de morte voltam a assustar moradores de Teixeira de Freitas

O início da segunda quinzena do mês de fevereiro, em nada lembra os últimos trintas dias em Teixeira de Freitas, quando o comandantes das polícias Militar e Civil, major Sílvio Nunes e delegada Valéria Chaves, respectivamente, comemoraram mais de um mês sem a ocorrência de homicídios no município.

A matança voltou a acontecer no início da tarde da quinta-feira, dia 16 de fevereiro e a vítima foi o adolescente Vicleiton da Conceição, de 17 anos, abatido a tiros de pistola 9 milímetros no quintal de uma construção localizada em um terreno de invasão pertence à empresa calçadista Grendene, na região sul de Teixeira de Freitas. Segundo informações de testemunhas, a vítima tinha acabado de chegar ao local para ajudar na construção da casa de um parente e quando desceu de uma moto, dois homens também em uma motocicleta se aproximaram e atiraram várias vezes à queima roupa. No corpo da vítima, segundo os peritos do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), existiam pelo menos duas dezenas de perfurações, entre entradas e saídas.

No início da noite da mesma quinta-feira, dia 16 de fevereiro, por volta das 18h30, Danilo Barbosa de Jesus, o “Pica Pau”, de 18 anos, foi morto a tiros próximo a um bar na Rua Paquetá, Bairro Colina Verde, região norte de Teixeira de Freitas. Segundo testemunhas a vítima estava próximo a uma esquina, quando dois homens chegaram numa motocicleta, aproximaram-se dele e começaram atirar. “Pica Pau” tentou fugir, mas foi perseguido pelos atiradores. Ele chegou a pular o muro e invadir o beco de uma casa, mas foi alcançado e executado com vários disparos. Segundo o perito criminal Flávio Sampaio, responsável pela perícia de local, no corpo da vítima foram constatadas seis perfurações, principalmente nas costas e cabeça.

Já noite desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, Wagner de Oliveira Costa, de 23 anos, foi executado a tiros na Rua Dois Irmãos, bairro São Lourenço, região central de Teixeira de Freitas. Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local do crime, Wagner recebeu um telefonema e saiu para atender uma pessoa. Ao chegar à rua um homem já o esperava de arma em punho. Atingido, Vagner ainda correu e tentou se esconder dentro de casa, mas o atirador, que estaria acompanhado de um comparsa numa motocicleta, o perseguiu e descarregou a pistola. No local da execução o delegado Bruno Ferrari e o perito criminal Flávio Sampaio, recolheram quatro cápsulas de pistola Ponto 40. Os tiros atingiram a face, peito, braços e cabeça. Após a perícia foi autorizada a remoção do corpo ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia.

E não demorou muito para a polícia registrar o segundo assassinato da noite, o quatro em menos de 48 horas em Teixeira de Freitas. Adriano Pereira Prado, de 33 anos, natural de Itanhém, estava dormindo com a esposa na Rua Eleodora, bairro Luiz Eduardo Magalhães, quando os criminosos arrombaram a porta da frente do imóvel e foram direto ao dormitório do casal, onde promoveram a execução. Adriano ainda tentou livrar-se dos tiros ficando atrás da companheira, mas o pistoleiro o acertou várias vezes. O delegado Bruno Ferrari, de plantão do Núcleo de Homicídios da 8ª Coorpin, acompanhou os trabalhos de levantamento cadavérico e perícia, feita pelo perito criminal Flávio Sampaio. No corpo da vítima foram contabilizadas nove perfurações e no local do crime foram recolhidos três projéteis calibre 38.

Todos os crimes continuam com autoria e motivação desconhecidas e o fato dos assassinatos terem sido perpetrados sempre por dois homens, levanta a desconfiança de ligação entre os pistoleiros. (Por Ronildo Brito)