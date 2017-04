Quatro assaltam posto de combustível em Posto da Mata e dois são presos após perseguição de militares da 89ª CIPM

Na manhã deste sábado, dia 8 de abril, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), prendeu dois elementos considerados perigosos e armados, que tinham acabado de assaltar o Posto Gentil, em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa.

Os policiais militares chegaram no momento exato do assalto, e ao perceberem a aproximação da viatura, os acusados tentaram evadir-se numa veículo Volkswagen Voyage, de cor prata, roubado. Iniciou-se um acompanhamento do veículo em alta velocidade, quando os elementos decidiram abandonar o carro e adentraram numa plantação de eucalipto.

Depois de uma longa tentativa de prisão, dois dos quatro acusados foram capturados. Os indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos e apresentados à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Teixeira de Freitas.

Com Gabriel Souza Santos, de 18 anos, oriundo da Serra, cidade da Região Metropolitana de Vitória-ES., e Wendel Moreira Evangelista, 19, natural de Eunápolis, além do veículo roubado, foram apreendidos um revólver calibre 32, prateado, municiado com sete cartuchos intactos, três celulares e parte do dinheiro roubado do estabelecimento comercial.

Os policiais militares da 89ª CIPM, bem como outras forças de segurança da região, estão em alerta, pois todos buscam a partir de agora, a prisão dos outros dois acusados, que embrenharam-se no mato. (Por Ronildo Brito)