Quatro pessoas morrem em acidente na BR-116; bebê de 9 meses está entre vítimas

Quatro pessoas da mesma família morreram em um grave acidente na tarde desta quinta-feira (29) na BR-116, próximo a Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 13h, na altura do KM 862, em uma localidade conhecida como Tabuleiro da Baiana..

Todas as vítimas fatais estavam no Fiesta prata. Ainda de acordo com a PRF, o condutor do veículo fez uma ultrapassagem, colidiu na lateral de uma Cegonha Scania, rodou na pista e bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário. O casal e o bebê de nove meses morreram no local do acidente.

Um adolescente, filho do casal, chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista. Os motoristas dos outros veículos envolvidos no acidente saíram ilesos.

Acidente com ônibus

Também na BR-116, sete morreram em um acidente com um ônibus de turismo. O acidente aconteceu por volta das 4h30, no trecho da rodovia que passa pelo município de Poções. O motorista perdeu o controle da direção e capotou em uma ribanceira. Os outros 44 passageiros ficaram feridos e foram levados para hospitais de Vitória da Conquista. (Da redação TN)