Quem matou, tentou simular suicídio, diz polícia acerca de homem encontrado morto em Teixeira de Freitas

No fim da manhã deste último sábado, dia 5 de agosto, policiais civis da 8ª Coorpin e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), após informações de moradores, deslocaram-se à Rua Paraguai, nº 26, Bairro Tancredo Neves, na região oeste de Teixeira de Freitas, onde um homem, que seria usuário de drogas, tinha supostamente se esforçado.

Assim que a equipe teve acesso ao local onde estava o corpo, nos fundos da casa da vítima, percebeu as evidências de uma possível luta corporal e levantou que um aparelho de som, que constantemente era ligado, não estava no interior do imóvel. Segundo testemunhas, o homem morto, além de usar entorpecentes, tinha sido visto em companhia de outros dois homens e discutiram justamente por causa do equipamento.

A vítima foi identificada como Alexsandro de Jesus Silva, de 33 anos, que apresentava sinais de espancamento e estava com um mangueira plástica em volta do pescoço. O corpo estava por cima de um amontoado de madeira para construção

Segundo o delegado Maderson Dias, de plantão neste sábado, dia 5 de agosto, na sede da 8ª Coorpin e que instaurou um inquérito policial para investigar o caso, Alexsandro pode ter sido espancado, estrangulado com a mangueira e depois o corpo levado até os fundos da casa para o cenário ficar característico de suicídio. Dias garante que as investigações estão na fase inicial, mas tudo leva a crer que houve um assassinato.

Após o levantamento cadavérico da Polícia Civil e perícia de local a cargo dos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), foi autorizada a remoção do corpo ao IML para exames de necropsia. Vizinhos do homem morto disseram aos policiais que a casa sempre era visitada por outras pessoas, que também seriam viciadas em drogas. (Por Ronildo Brito)