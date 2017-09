Rádio Sociedade de Feira migrará para FM em dezembro e terá novo nome

A primeira rádio AM a migrar para a frequência FM em Feira de Santana, a Sociedade, emissora da Fundação Santo Antônio, vai ter o seu sinal em amplitude modulada desativado. A previsão do superintendente da fundação, frei Vandeí Santana, é que a Sociedade FM News, que vai ser sintonizada em 102.1 Mghz, esteja no ar até o final de dezembro.

“Já estamos com 80% do caminho feito, a torre já está em pé, são 88 metros de cumprimento e a gente tem a possibilidade de colocar, como vamos fazer, as duas antenas: a da Sociedade, que vai migrar, e também da rádio Princesa. O objetivo é que até dezembro a gente esteja operando nesse processo de migração, dando qualidade e modernizando aquilo que temos de cultural e precioso em Feira e região, que é a rádio Sociedade”, afirmou.

O frei Vandeí Santana explicou os investimentos feitos até agora para consolidar o projeto de migração da Sociedade FM News. Segundo ele, a burocracia é muito grande durante esse processo, além dos custos que são altos. Segundo o Frei, a antena vai chegar primeiro e o transmissor deve chegar no início de dezembro.

“Tivemos gastos com o governo, com a Anatel, depois investimentos com a equipe e equipamentos, pois temos que digitalizar tudo. Os investimentos são constantes, pois o objetivo é a excelência na qualidade de transmissão, sobretudo porque a gente sabe a importância da comunicação e da rádio Sociedade em Feira. O custo é muito alto e a gente diz com convicção que empresas que não têm certo cabedal de dinheiro para investir não conseguirão fazer essa migração, o que é uma pena, pois futuramente muitas rádios AM vão deixar de existir. Encontramos muita burocracia pelo caminho e ainda estamos encontrando”, disse. (Da redação TN)