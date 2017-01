Raquel Boa Morte refuta conhecer dono da BS e diz que não vai admitir nada de errado em Caravelas

Na noite deste domingo, dia 22 de janeiro, a vereadora e atual presidente da Câmara Municipal de Caravelas, Raquel Boa Morte, entrou em contado por telefone com o Teixeira News e refutou a informação inicial dando conta de sua suposta ligação com Jefferson Rocha dos Santos, mais conhecido como “Jeferson Cirilo”, um dos donos da empresa BS Serviços e Comércio Ltda., contratada com dispensa de licitação pelo valor de R$ 579.500,00, para fazer a limpeza da cidade pelo período de 60 dias.

A vereadora foi enfática ao dizer que: “Nunca vi esse Cirilo, não sei quem ele é. Tenho um nome a zelar e como vereadora tenho compromisso de tomar todas as medidas para conter supostos abusos que possam ocorrer no município de Caravelas. O meu compromisso é com o cidadão caravelense”.

(Da redação TN)