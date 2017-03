Rede Senac EAD lança projeto ‘Vender Mais’ para setor varejista de material de construção Da esquerda para a direita: Antônio Henrique Borges Paula, assessor de Relações Institucionais do Departamento Nacional do Senac; José Wenceslau S. Junior, presidente da Sindicomac-MT; Hermes Martins da Silva, presidente da Fecomércio-MT; Gustavo Nascimento, presidente da Acomac-MT e Eladio Prado, secretário especial da Direção-geral do Departamento Nacional do Senac.

Vender mais. Esta é a proposta dos cursos do Senac que serão ofertados pela Rede Senac EAD aos empregados do Setor Varejista de Material de Construção de todo o Brasil. O projeto será lançado nesta terça-feira, 28 de março, em Mato Grosso, no auditório da Fecomércio MT, e pretende se estender pelo País.

A iniciativa é fruto da parceria firmada entre a Câmara Brasileira de Materiais de Construção e a Direção-geral do Departamento Nacional do Senac.

“O Projeto Vender Mais vem ao encontro da estratégia institucional de criar soluções educacionais para o setor produtivo por meio da educação a distância”, afirmou o assessor de Relações Institucionais do DN, Antônio Henrique Borges Paula, que participou das discussões de planejamento do projeto junto com o secretário especial da Direção-geral, Eladio Prado.

Diferencial do projeto

O Departamento Regional de Santa Catarina, um dos responsáveis pelos cursos de Formação Inicial e Continuada da Rede EAD Senac, coordenará a iniciativa. “O diferencial da proposta é que o empresário vai ser o grande multiplicador dessa qualificação, oferecendo os cursos e monitorando o desempenho dos seus empregados, cobrando resultados”, explicou o assessor do DN.

Ao todo, serão oferecidos quatro cursos da área de Gestão e Negócios do Senac: Técnicas de Liderança; Ações Eficazes em Vendas; Processos Logísticos de Estoque e Compras; e Gerência de Lojas.

A meta é aumentar as vendas nas empresas que tiverem acesso aos cursos em 16% em um prazo de seis meses e melhorar a competitividade das equipes.

“A Educação Profissional sempre apresenta resultados e o Senac existe justamente para atender às necessidades dos empresários e empregados do Comércio”, ressaltou o presidente da Fecomércio no estado, Hermes Martins da Cunha.

O projeto conta, ainda, com a parceria do Sindicato do Comércio de Materiais para Construção (Sindicomac-MT), da Associação dos Comerciantes de Materiais para Construção, (Acomac-MT) e da Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais para Construção (Anamaco).

No lançamento, será ministrada a palestra Diferenciais competitivos para o Varejo, pelo diretor regional do Senac em Santa Catarina, Rudney Raulino, especialista em Organização, Sistema e Métodos, e em Gestão Empresarial. Rudney falará sobre as tendências e novidades do mundo do Varejo e como o setor deve se preparar para desenvolver seus diferenciais competitivos em sintonia com o mercado. (Da redação TN)