“Reforma da previdência pode contribuir com aumento da violência”, alerta deputado

A Reforma Previdência, proposta pelo governo Michel Temer (PMDB) e que tramita na Câmara Federal sob o título de PEC 287, se aprovada pode aumentar o índice de violência na sociedade brasileira na medida em que agravará a exclusão e desigualdade social no Brasil. A avaliação é do deputado Marcelino Galo (PT) que participou nesta quarta-feira (15) das manifestações contra a Reforma da Previdência no Campo Grande, em Salvador.

“Não tenho dúvidas de que essa reforma da previdência, como está colocada, além de penalizar a classe trabalhadora – ainda mais as mulheres, o homem do campo e os pescadores – contribuirá para o aumento da cultura da violência na sociedade, já que a desigualdade e a exclusão socioeconômica devem aumentar significativamente se ela for aprovada”, avaliou Galo, que na terça-feira presidirá uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre os impactos da reforma da previdência nos trabalhadores da segurança pública.

Para o parlamentar, a situação deve se agravar ainda mais nas cidades do interior, especialmente as do semiárido que convive com a seca. “É preciso inverter a lógica, e cobrar dos mais ricos. É necessário, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, dos agrotóxicos, rever essa lógica de pagamento da taxa de juros da divida pública, combater a sonegação fiscal. É importante a sociedade se mobilizar para isso, porque a conta desse ajuste não pode ser colocado no colo da classe trabalhadora”. (Da redação TN)