Reivindicações levam o prefeito Temóteo e o presidente Agnaldo à comunidade do Mutum

A comunidade rural do Mutum na região extremo sul do território de Teixeira de Freitas é uma das mais tradicionais comunidades nativas do município e reúne mais de 30 famílias de uma mesma descendência. Os patriarcas da família foram Preto Rocha e Rosalina Bispo da Rocha, o casal mais tradicional da região e que formou uma das mais belas famílias de Teixeira de Freitas e a menos de 2 anos o casal partiu para a eternidade largando um legado cultural e político para se preservar.

Na tarde deste domingo (19/02), o prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), o presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR) e o secretário Municipal de Saúde, José Arcangêlo Depizzol, estiveram na comunidade, onde almoçaram, conheceram os produtos agrícolas cultivados e fabricados pela comunidade e fizeram uma vistoria no prédio da Escola Rural e também no prédio que vinha sendo construído pela própria comunidade para sediar o futuro Posto de Saúde.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo da Saúde, representante da comunidade no Poder Legislativo, disse que ter sido o anfitrião da ida do prefeito Temóteo Brito à comunidade fora um compromisso seu com a própria comunidade para que juntos discutissem os problemas daquela população e para que pudessem atender as reivindicações dos moradores da comunidade do Mutum que são eleitores históricos de Temóteo Brito.

O prefeito Temóteo Brito se comprometeu em reformar a escola no mais curto prazo de tempo possível e já na reforma, denominá-la de Escola Municipal Rosalina Bispo da Rocha, em homenagem a matriarca da família. E fez o compromisso de concluir as obras do Posto de Saúde, buscar recursos para instalar um poço artesiano na comunidade, manter as estadas conservadas para facilitar o escoamento agrícola dos moradores e levar num futuro próximo, projetos técnicos de capacitação para os produtores rurais.

O secretário municipal de Saúde, José Arcangêlo Depizzol informou que para o Posto de Saúde funcionar é necessário que se faça o acabamento da obra e se instale os acessórios e equipamentos condizentes. E, disse que vai cumprir a determinação do prefeito para que no mais curto prazo de tempo possível se coloque a unidade para funcionar na comunidade rural.

O produtor rural Wodirley Santos de Oliveira, presidente da Associação do Córrego do Mutum, disse que as reivindicações feitas ao prefeito foram poucas e básicas objetivando apenas oferecer um pouco de atenção a população que precisa apenas de uma escola funcionando para atender as crianças da localidade, as estradas sempre patroladas e um médico atendendo em dia certo – e que o resto a própria comunidade oferece a contra partida.

O presidente Wodirley Oliveira enalteceu a história de Temóteo Brito com a comunidade, o qual há décadas vem dando suporte ao povo do córrego do Mutum, liberando recursos quando prefeito a mais de 20 anos, emendas quando deputado e usando da influência para beneficiar aquela população rural. (Por Athylla Borborema).