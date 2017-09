Relâmpago: Câmara de Itamaraju faz sessão de 17 minutos pra não falar do turismo da primeira dama

Na noite desta terça-feira, dia 12 de setembro, após grande expectativa da população, era aguardado um amplo debate na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Itamaraju sobre a denúncia do turismo da primeira dama e secretária de Assistência Social, Fabiana Angênica, que antes de completar 8 meses de gestão ao lado do marido/prefeito Marcelo Angênica (PSDB), passou 12 dias da Europa e no retorno recebeu salário integral no valor de R$ 11.046,76, sendo R$ 9.000,00 líquidos e retenção de R$ 2.046,76, que são descontos de imposto de renda e demais encargos. O salário do secretário de Assistência Social é pago com recursos federais, através do Fundo Municipal de Assistência Social. A aplicação desses recursos normalmente é acompanhada pelo Ministério Público Federal (MPF) e Controladoria Geral da União.

Dois vereadores faltaram à sessão, Marcão da CUT (PT) e Mazuk Ribeiro (PMDB). Os demais, Adriano Pinaffo, Rose da Saúde, Rubens do Hospital, Chico Jiló (presidente), Chico do Hotel, Flávio Cabeleireiro, Evando Rodrigues, Egnaldo Fernandes, Cristina do Regional, Luiz Pita, Zé do Bolo, Isaque Super Gil e Som de Nova Alegria, participaram da reunião.

O que implica, segundo parte da imprensa local e membros do Grupo Fiscaliza Itamaraju, é que a sessão da semana passada, realizada na terça-feira, dia 5 de setembro, durou cerca de duas horas e quase todos os vereadores fizeram uso da palavra e discursaram sobre assuntos de interesse dos seus mandatos e da população. Também gerou estranheza o silêncio dos vereadores Super Gil e Som de Nova Alegria, ambos do Partido dos Trabalhadores e que pela história partidária que possuem, era aguardada uma postura de cobrança de explicações por parte dos dois.

A ordem da sessão relâmpago teria sido dada pelo Executivo Municipal, para que o assunto das férias fora de época da primeira dama e secretária Fabiana Angênica, não ganhasse ainda mais repercussão. Desde que a matéria foi postada no Teixeira News por volta das 10h desta terça-feira, dia 12, passou ser a mais acessada do site e pelos últimos números levantados no Google Analytics e no servidor dedicado, somente a postagem deve atingir 50 mil acessos únicos, sem contar os cliques repetidos do mesmo internauta e os vários computadores ligados a um único modem. Apesar dos acessos diversos nessas duas condições o Analytics só contabiliza um acesso único por dia.

Na sessão desta terça-feira, dia 12 de setembro, da Câmara de Itamaraju, os vereadores Luiz Pita, Chico do Hotel, Chico Jiló, Evando Rodrigues, Isaque Super Gil, e Rose da Saúde, fizeram uso da palavra, mas nenhum deles tocou no assunto das férias de Fabiana Angênica. Os demais apenas ouviram a leitura da ata da reunião anterior e saíram como entraram, calados. (Por Ronildo Brito)

