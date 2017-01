Relator retira de pauta processo de Joceval contra Uldurico Júnior

O processo do vereador Joceval Rodrigues (PPS) contra o deputado federal Uldurico Pinto (PV) foi retirado da pauta da ordem do dia do pleno do Tribunal Regional do Eleitoral. A expectativa era de que o mérito fosse apreciado na tarde desta segunda-feira (30). O relator Fábio Alexandro Costas Bastos decidiu pela retirada após pedido de vistas por uma das partes.

De acordo com Uldurico, a argumentação utilizada sobre ação recaiu na denúncia sobre a possível compra de testemunha. “Deu 48h para apresentar o documento e depois volta pra pauta. Quem pediu vista foi o relator. Acho que é importante para que o acusador fale sobre a testemunha. Ele tem que explicar o inexplicável”, disse.

Contatado, Joceval Rodrigues (PPS) afirmou que a retirada de pauta o ajuda. “Eu acho que me ajuda, pois o direito está comigo. Tenho provas, todas as alegações. A única coisa que pode me prejudicar é eles declararem a nulidade do processo”, afirmou.

Ainda de acordo com o vereador, a defesa do parlamentar “não apresentou os originais da declaração da testemunha”. “Fiquei sabendo que o relator pediu 48h para verificar aquelas petições. Eles não deram as originais. A mulher depôs no processo, depois foi no MP, depois ela é indexada ao processo e agora resolve dizer que foi assediada e não tem cópia oficial daquele documento. Quero elogiar o relator pelo fato de ter tirado de pauta. Tomara que quando chegue em Brasília [no TSE] não tenha problema de nulidade”, almejou. (Informações: Bocão News)