RE/MAX Brasil recebe selo de excelência em Franchising da ABF

Na última sexta-feira (07/04), em São Paulo, durante premiação da ABF – Associação Brasileira de Franchising, a RE/MAX Brasil recebeu o selo de excelência em Franchising, o que lhe coloca como a número 1 no mercado de franquia imobiliária no Brasil. No evento estiveram presentes os sócios da RE/MAX Itacon e da Master Regional Bahia Interior, Leandro Lopes ‘Léo Lopes’, que foi vereador e candidato a prefeito por Itamaraju nas últimas eleições e Kerley Reis. Eles são sócios da RE/MAX Itacon em Porto Seguro, juntamente com a mãe de Léo Lopes, Lúcia Lopes.

Segundo Léo Lopes, que é Diretor Executivo da RE/MAX Itacon e Sócio Diretor da Master Regional Bahia Interior, essa premiação significa a demonstração do quanto a RE/MAX é grande e, do quanto tem feito a diferença a filosofia desta marca existente em 102 países do mundo e considerada a maior rede imobiliária do mundo, o que hoje oferece uma condição imensa de ter bons profissionais com atendimento qualificado. “Somos a única franquia imobiliária que contém a Universidade RE/MAX, que auxilia, ensina e atualiza tanto nossos corretores como franqueados e master franqueados, para melhor atender nossos clientes”, diz.

Recentemente Léo Lopes e seu sócio adquiriram a Master Regional Bahia Interior, que lhes dão agora a condição de negociar e vender as franquias em todo o Estado da Bahia, com exceção de Salvador, que ainda é um projeto futuro. Neste novo desafio os empresários acreditam no grande potencial da marca e no novo momento do mercado imobiliário e de negócios, uma vez que a atual situação financeira do país tem levado muitos empresários a acreditar cada vez mais no mundo do Franchising.

Com sede própria agora em Porto Seguro, onde será a base da Master Regional, Léo Lopes e seu sócio estarão rodando todo interior baiano, apresentando a marca para os interessados em adquirir um novo negócio, ou até converter aquelas imobiliárias que queiram inovar e obter um Know How da RE/MAX para alavancar ainda mais os seus negócios.

Posicionamento interessante dito pelos empresários foi que agora com a aquisição da Master Regional, eles se tornaram sócios da RE/MAX Brasil e, com um grande desafio pela frente de toda a marca que irá ingressar no IPO (Oferta Pública Inicial) da Bovespa. (Da redação TN)