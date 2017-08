Representantes do Legislativo e IBGE se reúnem para discutir Censo Agropecuário 2017 em Mucuri

Em reunião na Câmara Municipal de Mucuri, representantes do Executivo, Legislativo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), representante do Judiciário, Maçonaria Sindicato Rural, assim como outros representantes do seguimento, se reuniram com a finalidade de discutir o Censo Agropecuário 2017.

Esse primeiro encontro teve como objetivo formar a Comissão Municipal de Geografia e Estatística (CMGE), que irá disponibilizar local para o desenvolvimento dos trabalhos do Censo Agropecuário.

Segundo o representante e coordenador do IBGE, José Esteves Neto, o censo pretende atender todos os estabelecimentos agropecuários e visitar cada produtor, para que possam estar conhecendo a realidade do município e saber como se apresenta a realidade de nossa economia rural.

O representante da Secretaria de Agricultura, Kleber Alves Lima, garantiu o apoio necessário ao trabalho das equipes e destacou a importância do Censo. “Nós daremos o apoio e a estrutura necessária ao IBGE. O Censo é uma coleta de dados importante para o município e vamos ajudar no que for preciso”, disse o secretário.”

Os vereadores , que acompanharam a reunião em nome da Casa de Leis, José Mendes Fontoura (Zé do Boi) e Josélio Oliveira Brito (Célio de Pebas), tiveram opiniões em comum, destacando a importância de atualizar estes dados. “A partir da atualização destas informações, poderemos verificar os índices de produtividade do agronegócio e observaremos qual o posicionamento do nosso município em relação aos demais, assim como do nosso Estado, sendo possível desenvolvermos políticas públicas que tragam maior eficiência para o setor”.

Inicio em Outubro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciará, em outubro de 2017, as operações do seu 10º Censo Agropecuário. Durante cinco meses, serão realizadas cerca de cinco milhões de visitas em estabelecimentos agropecuários de todo o País.

Nas ocasiões, serão levantadas informações sobre a área, a produção, as características do pessoal ocupado, o emprego de irrigação, o uso de agrotóxicos, entre outros temas. Os resultados do Censo Agro 2017 devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018.

Pesquisa amostral

O Censo Agropecuário 2017 vai subsidiar a implantação do cadastro de estabelecimentos agropecuários e do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias.

A ação permitirá a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários, que irá a campo anualmente captar dados detalhados sobre receitas e despesas na produção, crédito e seguro rural, proteção de mananciais, conservação da fauna e flora, uso de agrotóxicos, técnicas de produção, além da situação social e familiar dos trabalhadores do campo, entre outros temas. (Da redação TN)