Resposta rápida de policiais da 89ª CIPM culmina com prisão de acusados de assassinato em Nova Viçosa Paulo é apontado como o autor dos disparos contra "Paulista"

Estão presos na Delegacia da Polícia Civil de Nova Viçosa (DEPOL), Paulo Rodrigues e Dário dos Santos Melo, acusados pelo assassinato de Antônio Barreto, o “Paulista”, de 51 anos de idade, crime ocorrido fim da manhã desta última quarta-feira, dia 1º de março, por volta das 11h, na Praça do Pau Fincado, uma das mais conhecidas da cidade.

Segundo informações levantadas pelo Pelotão de Nova Viçosa, que é vinculado à 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), dois homens a bordo de um veículo Hyundai HB20, de cor branca, aproximaram-se da vítima, o carona desceu e efetuou os disparos à queima roupa.

Em posse das características do carro e dos criminosos, os militares da equipe do major Anilton Almeida, comandante da 89ª CIPM, montaram barreira na saída da cidade e duas horas mais tarde, Paulo Rodrigues, natural de Serra dos Aimorés-MG., e morador de Nova Viçosa, que teria sido o autor dos disparos e Dário dos Santos Melo, motorista do HB20, foram interceptados e presos.

Os dois, juntamente com o veículo, foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Nova Viçosa (DEPOL), onde permanecem custodiados à disposição da Justiça. A motivação do assassinato ainda está sendo investigada.

Durante os exames de necropsia no IML de Teixeira de Freitas, ficou comprovado que Antônio Barreto, o “Paulista”, de 51 anos, foi assassinado com quatro tiros, sendo um na cabeça, um no tórax, um na face e outro no braço esquerdo. (Por Ronildo Brito)