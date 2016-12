Réveillon de Salvador terá Wi-Fi de graça na Praça Cayru

Quem for curtir o Réveillon de Salvador na Praça Cayru, no Comércio, que começa nesta quarta-feira (28) e vai até domingo (1º), vai encontrar um atrativo a mais: rede de internet Wi-Fi gratuita em todo o espaço da Arena Daniela Mercury, onde acontecem os shows.

A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (26) pelo prefeito ACM Neto, em uma entrevista coletiva, no palácio Tomé de Souza, sobre o esquema especial montado pela prefeitura para os serviços públicos oferecidos nos dias da festa. “A conectividade vai ser uma marca do Réveillon de 2017. Vamos garantir conectividade com uma ampla rede de Wi-Fi para o evento”, garantiu o prefeito.

De acordo com Neto, além da internet gratuita, toda a festa será transmitida ao vivo pelo YouTube, através do canal do grupo FitDance, que tem mais de 2,6 milhões de inscritos.

Teste para os próximos eventos

Ao Correio24horas, o presidente da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel), Eduardo Merlin, explicou que a estreia da internet gratuita será possível devido à ampliação da rede de fibra ótica municipal na região do Mercado Modelo. “A gente sempre proveu Wi-Fi para a estrutura da prefeitura e para a imprensa. Esse ano, a nossa ideia é fazer, como teste, o Wi-Fi aberto ao público”, afirmou.

Para Merlin, a estrutura montada para a conexão será uma espécie de “legado” do Réveillon 2017 para Salvador – não só porque será permanente, mas porque vai ajudar a definir qual é o melhor modelo para prover internet nos grandes eventos da cidade. “A nossa ideia não é que pessoa fique pendurada no Wi-Fi, mas que possa, de tempos em tempos, entrar e postar uma foto, por exemplo. Havendo essa rotatividade, todo mundo vai poder usufruir da conectividade”.

As postagens sobre o Réveillon, inclusive, ganharam uma hashtag própria: #VivaSalvador2017. Assim, se a pessoa estiver na Praça Cayru ou se estiver assistindo as apresentações de casa, pelo YouTube, vai poder compartilhar suas impressões sobre a festa. Alguns dos posts do público serão selecionados e serão exibidos nos telões durante os shows. (Informações: Correio)