Revelação do sertanejo feminino Mariana Mendes faz show neste sábado (02) em Caravelas

Uma das artistas que cantam os novos dilemas dos corações partidos estará em Caravelas neste sábado, dia 2 de setembro, para um show, no Clube dos Quarenta, a partir das 22h, denominado “Arrochaneja” que é uma mistura de arrocha com música sertaneja. O evento é uma promoção da empresa Senna Produções e a jovem cantora terá o “Clube dos Quarenta” como palco. Caravelas é a cidade mais rica culturalmente da região e possui um público exigente e, que neste sábado (02), curtirá o show de Mariana Mendes.

O universo sertanejo sempre foi dominado pelos homens com as famosas duplas sertanejas ou carreira solo. Mas de uns tempos pra cá começaram a surgir uma nova onda de mulheres desbravadoras e talentosas, que têm conquistado os fãs da música sertaneja. Desde 2015 que a música sertaneja abriu as portas para as mulheres. A presença feminina se tornou tão forte que a cada dia aparecem mais artistas mulheres se destacando no cenário da música caipira, cantando canções com letras que falam sobre a realidade feminina e do ponto de vista das mulheres, o que, até então, não era comum.

O motivo do sucesso é porque as letras são voltadas para as mulheres. Antes, o sertanejo era um mercado muito fechado e as músicas sempre exaltavam o homem. A mulher antigamente até ocupava um espaço, mas era bem menor do que o masculino. Atualmente estamos vivendo um momento de explosão feminina, com músicas que a mulherada se identifica, com sofrência e independência.

A nova sensação da música sertaneja no extremo sul a partir de Teixeira de Freitas é a cantora Mariana Mendes. Uma jovem de apenas 19 anos de idade e de muita beleza, encanto e muito sucesso nos shows. Utiliza uma linguagem que valoriza ainda mais a feminilidade. Para os apaixonados e que curtem um sertanejo mais romântico, a cantora Mariana Mendes é um prato cheio. Seu crescimento se deve ao fato de entoar diversos modões sertanejos e dedilhar com maestria o instrumento que ela utiliza tão bem, o violão. No repertório faz um resgate da raiz, mas mostra um lado mais romântico e também seu lado instrumentista.

Mariana Mendes nasceu em Teixeira de Freitas e é filha única, canta desde os 5 anos. A carreira já passou por algumas mudanças: ela se aventurou em diferentes estilos musicais e já venceu alguns festivais de música. Em 2016, a cantora decidiu investir no sertanejo e pop romântico. E começou a divulgar seu trabalho por meio das redes sociais, onde ela postava alguns vídeos tocando músicas de outros artistas.

“Quando eu comecei não tinha muita menina tocando. Ao longo dos anos fui vendo a presença feminina. Fico feliz se eu tiver servido de inspiração”, disse Mariana Mendes, numa entrevista recente ao programa “Câmara em Debate” da Rádio Câmara 90,9 FM de Teixeira de Freitas. Além de cantar músicas românticas, Mariana Mendes também investe em apresentações para cativar diferentes públicos. Atualmente ela está ficando conhecida no estilo mais tradicional do sertanejo feminino, mas não vai na contramão da onda universitária do gênero.

Mariana Mendes é o que a região tem de melhor entre os artistas da música e já é considerada uma das maiores intérpretes da “sofrência” feminina regional e é sem dúvida a dona de um dos grandes talentos musicais do momento no extremo sul baiano que o Brasil ainda não conheceu. Mariana Mendes é uma cantora sertaneja com uma pegada fenomenal e consegue ser mais fascinante que Paula Fernandes.

Atualmente o país tem as 15 artistas da nova geração do sertanejo feminino que tem dominado o mercado brasileiro, que são: Janaynna, Thaeme, Suellen Santos, Aileen Varejão, Talita Real, Bruna Viola, Simone e Simaria, Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Paula Mattos, Naiara Azevedo, Tuta Guedes, Lais, Gabriela e Raphaela e Gabi Luthai. (Por Athylla Borborema)