Revista Exame: Após aparecer na lista dos melhores cursos de Direito do país, FACISA divulga nota

Nota

Em janeiro de 2011 começamos um trabalho de resgate da FACISA- Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. Por mais conhecimentos que tivéssemos acerca do problema estávamos completamente enganados, pois era bem maior, no entanto não medimos esforços e começamos a desenvolver o trabalho, onde os entraves eram grandes e a vontade de vencer era maior, as iniciativas adotadas não agradavam, pois eram de mudanças e o novo é difícil de ser aceito, no entanto lutamos incessantemente.

Em 2012 o MEC interditou os cursos da FACISA em decorrência do não cumprimento das metas estabelecidas no passado e o resultado caiu sob nossa responsabilidade. Passamos a ter um outro problema reestruturar em Brasília perante o MEC também. As viagens feitas por mim e pelo Presidente da mantenedora à Brasília foram muitas onde quando se falava da FACISA era motivo de desconfiança pelo seu passado. Fomos convidados pela OAB para prestar esclarecimentos porque os alunos da FACISA não passavam, e foi mais uma vez solicitado pela mesma para fechar a FACISA. Hoje também na OAB estamos com um num alto de aprovação entre as melhores do Brasil.

Ressaltamos que o Curso de Administração da Facisa também foi indicado como um dos melhores do Brasil conforme o MEC e publicação na revista Exame.

Tivemos sete visitas do MEC e uma da OAB todas com parecer dentro do conceito de aprovação, e uma dessas um avaliador do MEC nos falou que não conseguiríamos resolver em menos de dez anos os problemas da FACISA, no entanto equalizamos em tempo recorde com 5 anos.

Hoje a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA juntamente com Sua Mantenedora o CESESB, em nome de seu Presidente Senhor José Francisco Saraiva Filho e do Diretor Acadêmico Geral o Professor Dr. Jackson Cordeiro de Almeida vem nesse momento compartilhar com todos aqueles que participaram direta ou indiretamente dessa grande conquista obtida pela FACISA em ser uma das melhores do Brasil. O nome da cidade de Itamaraju em evidência e por motivo honroso de toda região e da Bahia.

Nesse momento gostaríamos de agradecer aos Coordenadores, Professores, Administrativo e principalmente aos alunos que mostraram ao Brasil que o perfil de excelência da educação atual está também em Faculdades de pequeno porte, mas que têm como prioridade a excelência.

Agradecer a Imprensa que contribuiu de forma séria e com os critérios éticos que deve ser peculiar ao jornalismo.

Ao Executivo e Legislativo e demais autoridades de Itamaraju os nossos agradecimentos que sempre estiveram solidários aos problemas dessa empresa em seus momentos de crise que esperamos sanar em muito breve pois essa empresa educacional é de suma importância para a Itamaraju e região.

Obrigado!

Professor Doutor Jackson Cordeiro de Almeida