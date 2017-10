Ronda Rural prende acusado com mandado de prisão em aberto no interior de Teixeira de Freitas

A Ronda Rural, guarnição especializada da 87ª Comapnhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), prendeu no Distrito de Santo Antônio, interior do município, Carlito Rodrigues, de 49 anos de idade, natural de Palmópolis-MG., que tinha em seu desfavor um mandado de prisão preventiva expedido no último mês de agosto, pelo juiz Rodrigo Quadros, titular da comarca de Itamaraju.

O mandado de prisão, segundo a polícia, é por estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217 do Código Penal Brasileiro (CPB). Carlito foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas (DEPOL), onde a sua captura foi registrada e o cumprimento do mandado informado à Justiça. Carlito foi encaminhado para a carceragem da 8ª COORPIN e deverá ser transferido para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), ficando à disposição da Justiça. (Da redação TN)