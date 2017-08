Rondep Sul prende homicida armado em Teixeira de Freitas

Uma guarnição da RONDESP Sul, realizando ronda ostensiva na cidade de Teixeira de Freitas, abordou um veículo, e os ocupantes foram conduzidos para a sede da 8ª COORPIN, por porte ilegal de arma de fogo. Um veículo de modelo Fiat Uno, de cor vermelha, placa policial JSP-2498, com dois ocupantes, transitava pela Avenida Padre Anchieta, próximo à área central da cidade, quando um deles cometeu um único gesto, chamando atenção dos militares, que resolveram fazer uma abordagem.

Quando os policiais deram ordem de parada aos suspeitos, já não dando oportunidade para que houvesse qualquer tipo de fuga, eles pararam o veículo, e os militares realizaram a abordagem. Quando foram revistar o carro, foi encontrado no porta-luvas do veículo, um revólver marca Taurus, calibre 32, de numeração 742344, com capacidade para 06 cartuchos, sendo que, o mesmo estava com 05 cartuchos: 03 intactos e 02 picotados. Os ocupantes, sendo um jovem de 23 anos, que conduzia o veículo e Reginaldo Ferreira de Souza, de 46 anos, o qual assumiu a posse da arma, foram detidos.

Os dois foram conduzidos à sede da 8ª Coorpin, onde estava de plantão o delegado o Júlio Telles, que ao consultar no Sistema de Informações Integradas, verificou que Reginaldo está respondendo por homicídio, em regime aberto, na Comarca Criminal de Teixeira de Freitas. Diante da situação do acusado, o delegado Júlio Telles não arbitrou fiança, em decorrência do mesmo ter descumprido normativas dos critérios do regime aberto, que lhe dava o referido benefício de responder em liberdade pelo o crime que está sendo acusado.

Após ouvir os militares e os acusados, Reginaldo Ferreira foi conduzido para a carceragem da 8ª Coorpin, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário. O acusado será apresentado na próxima terça-feira, dia 15, na audiência de custodia. O outro ocupante do Uno foi liberado. (Da redação TN)