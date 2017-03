Rondesp detalha operação que terminou com a morte de “Miltinho” em Teixeira de Freitas

Nesta sexta-feira, dia 17 de março, o setor de comunicação do Batalhão de Ações Especiais (RONDESP Sul), com sede em Eunápolis, divulgou uma nota detalhando a operação que terminou com a morte de Milton Vieira Filho, o “Miltinho”, de 22 anos, acusado de tráfico de drogas e que tinha um mandado de prisão em aberto.

Segundo informações da Rondesp, volta das 10h de quinta-feira, dia 16, a guarnição que fazia rondas em Teixeira de Freitas, recebeu informações anônimas que na rua Salvador Santos Lima, nº 91, Bairro Redenção, estariam​ vários indivíduos comercializando entorpecentes. Imediatamente a informação começou a ser checada e quando os militares deslocaram-se para averiguar, foi encontrado um menor de 15 anos com pedras de crack, embaladas e prontas para venda.

Em em ato continuo, foi encontrada outra parte da droga com outro menor na rua Vital Batista, sendo 24 buchas de maconha e um sacola contendo várias pedras de crack. Dando prosseguimento à diligência chegou ao conhecimento que um indivíduo conhecido como “Miltinho” e outro comparsa, seriam os proprietários da droga e escondiam a maior parte em uma casa no bairro Luiz Eduardo Magalhães.

Que ao aproximarem-se da citada residência, foi perceptível a presença de indivíduos e que durante o cerco a guarnição visualizou um deles com uma arma em punho, que ao perceber a presença policial efetuou disparos. “De imediato a guarnição respondeu à injusta agressão efetuando alguns disparos contra o agressor. Após cessado o confronto, prontamente foi prestado socorro, conduzindo com brevidade o envolvido para o HMTF, onde após avaliação da equipe médica, foi constatado o óbito”, informa.

Foi então feita a identificação do foragido da Justiça, Milton Vieira Filho, o “Miltinho”, de 22 anos, que segundo a polícia era contumaz na prática de tráfico de drogas e havia sido preso pela última vez em junho de 2015, também pela mesma modalidade de crime. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com munições deflagradas e no total foram apreendidos três aparelhos celulares, 84 pedrinhas e uma pedra bruta de crack, 24 buchas de maconha e uma porção de cocaína. (Por Ronildo Brito)