RONDESP prende acusado de furto em posse de simulacro de arma de fogo em Teixeira de Freitas

Na noite deste sábado, dia 26 de março, por volta das 19h30, policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais (RONDESP Sul), em ronda na Rua Esplanada, no Bairro Liberdade, em Teixeira de Freitas, abordaram um indivíduo com uma motocicleta, que teria sido usada em um assalto. Ao abordar o suspeito, os militares encontraram com ele, um simulacro de arma de fogo [pistola de plástico], na cor preta e a quantia de R$ 63,00 em espécie.

O suspeito foi identificado como Ávila Tiago Martins, de 29 anos de idade, morador da Rua Teodolino Pereira Pardinho, no Bairro São Lourenço. Os policiais da RONDESP apresentaram o acusado ao delegado Marco Antônio Neves, de plantão na 8ª Coorpin, junto com o simulacro de arma de fogo e a moto utilizada no assalto, uma motocicleta Honda CG 150, de placa policial OKO 0922. Em entrevista à nossa reportagem, o acusado disse que trabalha como gesseiro e que apenas emprestou a moto para uma pessoa.

Questionado sobre quem seria essa pessoa, Ávila disse que não conhece e que logo depois que o “cara” que estava com a moto chegou, ele lhe deu R$ 30. Perguntado sobre o simulacro, o acusado disse que não sabe quem é o dono. Após oitiva, o delegado autuou o acusado por crime de furto e ele segue preso à disposição da Justiça. (Da redação TN)