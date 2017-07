RONDESP Sul: Dois são detidos em posse de drogas em Teixeira de Freitas

Policiais militares da RONDESP Sul apresentaram à sede da 8ª COORPIN de Teixeira de Freitas, onde estava de plantão o delegado Júlio Telles, um menor e um maior de 28 anos de idade. Com os mesmos foram encontrados 23 buchas de maconha, um pedaço da mesma substância, com aproximadamente 10 gramas, pequenas pedras de crack, pesando aproximadamente 04 gramas, 49 sacolinhas plásticas, possivelmente para embalagem dos entorpecentes um celular e R$ 7,00 em espécie.

O menor e parte das drogas foram encontrados em uma residência no bairro Liberdade I. Após os policiais questionarem ao menor sobre a propriedade dos entorpecentes, ele disse que estaria comercializando para o comparsa maior, o qual estaria em outra residência, no mesmo bairro. Os policiais deram continuidade na diligencia, que culminou na localização e prisão do suspeito, indicado pelo menor. Com ele foi encontrado uma pequena parte do material citado e ele recebeu voz de prisão, sendo conduzido à sede da Polícia Civil.

O delegado Júlio Telles, após ouvir os policiais, passou a ouvir os apresentados. O menor foi ouvido, e na frente da autoridade policial, resolveu ficar em silêncio, mas, depois assumiu a posse da droga. Após oitiva, o adolescente foi liberado na presença do responsável, sendo lavrado contra ele um auto de apreensão e será apresentado ao Ministério Público para as medidas cabíveis. Já o maior, foi ouvido e enquadrado como usuário, no artigo 28 (posse de drogas para o consumo), sendo liberado, e o inquérito será remetido à Justiça. (Da redação TN)