Rui abre semana com a Caravana do Pacto Pela Vida em Eunápolis

Na próxima segunda-feira (20), às 9h, o governador Rui Costa visita o município de Eunápolis, onde discute o programa Pacto Pela Vida. Às 12h, ele atende a imprensa e o encontro acontece no hotel Oceania.

Na quinta-feira (23), às 8h30, Rui visita obras do metrô de Salvador nos terminais de integração das estações de Mussurunga e Pituaçu. Já às 17h, o governador participa da inauguração da sede da Procuradoria do Trabalho e do Memorial do Trabalho, no Ministério Público, no Centro Administrativo da Bahia.

Na sexta-feira (24), às 9h30, Rui Costa segue para o município de Riachão do Jacuípe, no Portal do Sertão, onde inaugura a restauração e pavimentação da BA 120, nos trechos entre Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité. Em seguida, assina autorização para a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), celebrar dois convênios do Bahia Produtiva para criação de abelhas e cabras. Ainda no município, o governador faz a entrega de 11 viaturas para a Polícia Civil. Os veículos vão auxiliar na segurança das cidades de Araci, Capim Grosso, Conceição do Coité, Gavião, Mairi, Monte Santo, Quijingue, Tucano, Valente, Várzea da Roça e Várzea do Poço. Já as duas viaturas para a Polícia Militar, vão beneficiar os municípios de Serrinha e Capim Grosso. Encerrando a passagem por Riachão do Jacuípe, Rui assina autorização para a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), expedir o edital para a licitação pra os serviços de restauração e pavimentação da BA 409, nos trechos de Serrinha e Conceição do Coité.

Concluindo a agenda de compromissos, Rui visita no sábado (25), o município de Cícero Dantas, na região do Semiárido Nordeste II. Às 9h30, ele inaugura a pavimentação em asfalto do trecho da BR 110, no acesso a Cícero Dantas. Em seguida, autoriza a SDR a celebrar um convênio do programa Bahia Produtiva na cultura de abelhas. Rui ainda faz a entrega de seis viaturas para a Polícia Civil reforçar a segurança do município, além das cidades de Cipó, Jeremoabo, Paripiranga, Chorrochó e Rodelas. Já as cidades de Cipó, Euclides da Cunha e Paulo Afonso, recebem viaturas da Polícia Militar. (Da redação TN)