Rui Costa discute ações do Pacto pela Vida nesta quarta-feira (29) no Sul da Bahia

O governador Rui Costa estará nesta quarta-feira (29) no sul da Bahia, onde participará da quarta reunião itinerante do Programa Pacto pela Vida, fechada à imprensa. O encontro, que também terá representantes de órgãos e entidades da área de segurança, será no Cidadelle House, situado na Rodovia Ilhéus-Itabuna, Km 24, ao lado do Atacadão.

Às 13h, o governador fará a entrega de viaturas para unidades das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros para municípios da região, no estacionamento do Cidadelle House. Segundo o governo, 16 viaturas serão destinadas para a Polícia Civil em Buerarema, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Maraú, Ubaitaba, Ilhéus, Itabuna, Itajuípe e Iguaí.

Serão entregues outras 20 viaturas para as unidades da Polícia Militar dos municípios de Itabuna, Ilhéus, Camacan, Itacaré e Ibicaraí. Já o 4º e o 5º grupamentos de Bombeiros Militares (Ilhéus e Itabuna) receberão novos veículos e equipamentos. (Informações: Blog Pimenta)