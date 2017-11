Rui Costa e Calixto inauguram BA-693 em Ibirapuã e governador autoriza novas obras viárias para a região

O governador da Bahia, Rui Costa (PT) e o prefeito Calixto Antônio Ribeiro (PP), na companhia dos deputados federais Ronaldo Carletto (PP) e Valmir Assunção (PT), do deputado estadual Carlos Robson “Robinho” (PP) e diversas outras lideranças políticas, inauguraram na manhã desta quinta-feira (16/11), o trecho completo de 44 quilômetros da BA-693, que liga o trevo da BA-290, adjacente da cidade de Medeiros Neto até a cidade de Ibirapuã.

Na gestão anterior o município enfrentou momentos de crise, insegurança e isolamento dos demais municípios devido à situação precária em que se encontrava a rodovia e por falta de prestigio administrativo. E foram muitos os prejuízos empresariais em razão da destruição da estrada e constantes acidentes na estrada em razão dos buracos, falta de sinalização e acostamento. Houve época em que a operação “tapa-buracos” ficou por conta dos próprios moradores que estabeleceram parceria com os empresários.

Para o atual prefeito Calixto Ribeiro, o governador Rui Costa foi sensível à situação e se tornou peça fundamental para a concretização desta obra que em menos de 1 ano da atual gestão municipal foi possível trazer o governador à cidade de Ibirapuã para inaugurar o novo asfalto. “Tão logo assumimos, tivemos a grande preocupação com a queda no comércio e do baixo escoamento industrial do álcool e do leite industrializado, buscamos em caráter de urgência uma interlocução com o governador com apoio dos nossos deputados Ronaldo Carletto e Robinho e, deu tão certo que hoje estamos entregando uma pista nova a nossa população regional.

O governador Rui Costa ainda entregou à população de Ibirapuã, uma ambulância 0-KM e 132 Cadastros Ambiental Rural – CAR, beneficiando 132 famílias com o registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, formando base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais de Ibirapuã. Ainda inaugurou na cidade três mil metros de pavimentação e entregou à prefeita Zulma Pinheiro, de Itanhém, uma ambulância também zero quilômetro.

Durante a recepção das autoridades no Ginásio de Esportes Nilson Mendes de Andrade, o prefeito Calixto Ribeiro fez questão de comemorar os avanços alcançados na parceria estabelecida com o governo do Estado, pontuando a recuperação da rodovia, a melhoria da saúde pública e com a chegada de mais uma ambulância, a regularização da oferta e qualidade da água que colocou fim a muitos transtornos com a instalação de poços artesianos na zona rural e com os programas de valorização ao homem do campo.

O governador Rui Costa agradeceu o carinho com que foi recebido em Ibirapuã e ressaltou a importância de obras como as que foram entregues e festejou a parceria com o prefeito Calixto e seu grupo político. “Esta é uma entrega importante. Os moradores de Ibirapuã e Lajedão usam muito esta rodovia. São quase R$ 10 milhões investidos na estrada, para melhorar a vida das pessoas. E, além disso, estamos autorizando hoje outras obras viárias importantes para a região para que a gente também possa realizar este desejo de outras comunidades do extremo sul”, assegurou Rui Costa. Em Ibirapuã, o governador ainda visitou as instalações da prestigiada empresa de Laticínios P & L Produtos de Leite DaVaca.

Nesta quinta-feira (16), o governador Rui Costa lançou o edital das obras de asfaltamento de um trecho da BA-001, ligando o Rio do Pau Fincado, na Costa do Atlântico em Nova Viçosa, passando pela comunidade da Escolinha, povoado de Cândido Mariano, até a BR-418, nas proximidades de Helvécia, no mesmo município de Nova Viçosa. Autorizou também o asfaltamento da Avenida Doutor Sócrates Ramos, na cidade de Caravelas, um investimento de aproximadamente R$ 681 mil e entregou uma ambulância 0-KM para o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Caravelas. E ainda autorizou o início da recuperação dos 20 quilômetros da BA-001, no trecho Alcobaça a Base Aérea de Caravelas, num investimento de aproximadamente R$ 4 milhões, cuja intervenção beneficiará diretamente cerca de 50 mil moradores de Alcobaça e Caravelas.

Às 16h desta quinta-feira (16), o governador Rui Costa participa da solenidade de inauguração do matadouro frigorífico de aves da empresa P&S Indústria de Alimentos LTDA. “Frango Delícia”. O matadouro está localizado na Rua Macaúba, nº 2201, no bairro Tancredo Neves, em Teixeira de Freitas. Depois entrega veículos para atividades da ADAB – Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia e também entregará um caminhão para a Associação dos Apicultores do Extremo Sul da Bahia. Nesta sexta-feira (17), Rui Costa inaugura a primeira Policlínica da Bahia em Teixeira de Freitas e logo depois inaugura a 8ª Escola Cultural da Bahia, também em Teixeira de Freitas. No final da tarde no Parque de Exposições Temóteo Alves de Brito, o governador abre um show musical aberto ao público com apresentação da Orquestra Neojiba.

“Nós temos trabalhado muito para continuar assegurando investimentos na capital e no interior. E uma das prioridades no interior, além de levar a saúde para mais perto dos baianos, tem sido a requalificação das rodovias estaduais. Com a recuperação das estradas, estamos melhorando as condições da população e também o acesso para os turistas. As obras significam mais emprego, mais desenvolvimento e mais qualidade de vida”, enfatizou Rui Costa. (Por Athylla Borborema).