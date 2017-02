Vídeo: Rui Costa entrega 14 viaturas e anuncia R$ 1,8 milhão para a agricultura familiar em Alcobaça

O prefeito de Alcobaça, Leonardo Coelho Brito, o “Léo Brito” (PSD), recebeu na sua cidade na manhã desta sexta-feira (10/02), o governador da Bahia, Rui Costa (PT), o senador da república Otto Alencar (PSD), o prefeito teixeirense Temóteo Brito (PSD), vários outros prefeitos, deputados, secretários de estado, lideranças e vereadores da região inteira. O governador foi recebido por uma multidão na Praça da Caixa Dágua e depois apreciou a qualidade da música sinfônica dos meninos e meninas da Orquestra Dona Flora e da Filarmônica Lira São Francisco.

Ainda na Praça promoveu a entrega de 14 viaturas para as polícias Militar e Civil. A delegada Valéria Fonseca, coordenadora da 8ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil, recebeu das mãos do governador Rui Costa, as chaves de 6 novas viaturas que foram distribuídas para Teixeira de Freitas, Alcobaça, Itamaraju, Mucuri, Itanhém e Prado. Aos comandantes da Polícia Militar de Alcobaça, Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, Itamaraju e Mucuri, o governador Rui Costa entregou mais 8 viaturas novas.

Entre os veículos entregues para as polícias Militar e Civil, estão quatro motos, sete Rangers, um Spin e dois Fiat/Palio Adventure. Além do reforço na segurança pública com 14 novas viaturas e novos armamentos que foram entregues as unidades no início do mês, o investimento ficou na ordem de R$ 1,27 milhão. As viaturas entreguem por Rui Costa na manhã desta sexta-feira (10) em Alcobaça, estão entre as mais de 1.600 viaturas entregues para as polícias Civil e Militar da Bahia, entre 2015 e 2017, com investimentos na ordem de R$ 200 milhões.

O governador Rui Costa disse que a entrega de viaturas, armamento e a nomeação de novos quadros de policiais estão no seu projeto que considera um dos investimentos prioritários de sua gestão na segurança pública do Estado. “Nossa finalidade é melhorar a eficiência das nossas polícias, mas também economizar na manutenção desses veículos. Porque valorizamos o trabalho desses homens e mulheres que, todos os dias colocam suas vidas à disposição da sociedade por uma Bahia mais segura e mais atrativa para se visitar”, disse o governador.

Conforme o comandante da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas, major Sílvio Nunes, os três novos veículos que a 87ª CIPM foi contemplada, chegam como reforço importante para que a população tenha uma resposta ainda mais efetiva da PM. “O nosso município possui 160 mil habitantes e é a principal cidade de uma importante região de tríplice fronteira de estados. Somada com àquelas viaturas que já temos para aumentar ainda mais o nosso raio de atuação dentro da nossa base de circunscrição, os novos veículos serão essenciais para ampliarmos as nossas ações e trabalhar para que a população se sinta ainda mais segura”, destacou o major Sílvio Nunes.

O prefeito de Alcobaça, Léo Brito, anfitrião do evento, disse que a entrega das novas 14 viaturas e armamentos para as cidades da região, representa a força da região e a vontade política de um governo que se preocupa com o bem estar do seu povo. “Pedimos o governador mais duas viaturas para a cidade e ele nos atendeu nos trazendo uma para a PM e outra para a Polícia Civil. Este esforço em conjunto é importante porque toda população ganha quando nos preocupamos com a segurança pública, porque a efetividade de resultados com mais segurança e conforto é sentida pela nossa população.

Em Alcobaça, o governador Rui Costa ainda assinou com o prefeito Léo Brito, novos convênios do projeto Bahia Produtiva para o desenvolvimento da bovinocultura, caprinocultura e apicultura no município de Alcobaça. Foram contempladas 6 associações de pequenos produtores, beneficiando 148 famílias do município de Alcobaça, sob um investimento de R$ 1,8 milhão. “Faço agora em Alcobaça, o que tenho feito em todo o interior do Estado, que é apoiar a agricultura familiar, já que, somente na Bahia, são mais de 700 mil famílias vivendo do que produzem. O nosso desejo é que com essas máquinas, apoio técnico, os agricultores ganhem mais, gerem mais emprego e tenham uma vida melhor”, enfatizou Rui Costa.

De acordo com a presidente da Associação dos Agricultores Familiares Sombra da Tarde, no município de Alcobaça, a agricultora Alaíde Sincorá, a caprinocultura da região estará reforçada com os novos investimentos. “Esse estímulo melhora muito, principalmente, as condições de trabalho, porque antes éramos uma associação que não possuía absolutamente nada e, hoje já conseguimos ter uma produção que nos traz um retorno financeiro satisfatório. E agora ficará ainda melhor. Estamos muito felizes, porque temos orgulho de fazer parte deste projeto tão bonito que traz o desenvolvimento até a nossa porta”, festejou a presidente.

O prefeito Léo Brito disse que a busca deste projeto e assinar a liberação destes recursos com o governador para estas famílias, lhe realiza um sonho e lhe proporciona muita alegria. Para ele, a importância da Agricultura Familiar dentro do cenário econômico produtivo, representa o papel fundamental no abastecimento alimentar, contribui para geração de renda, controle da inflação e melhora no nível de sustentabilidade das atividades agrícolas. E, sobretudo, a Agricultura Familiar destaca-se por desenvolver culturas variadas e que, apesar da pequena escala, distinguem-se por sua qualidade e por sua característica altamente distribuída”, comemorou Léo Brito. (Por Athylla Borborema).