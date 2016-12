Rui Costa inaugura UPA Amazias Morais com capacidade para 300 pacientes/dia em Teixeira de Freitas; assista



O governador Rui Costa (PT) e o secretário Municipal de Saúde Eujácio Dantas inauguraram no início da tarde desta sexta-feira (23/09), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas do município de Teixeira de Freitas, situada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro Jardim Liberdade, na zona oeste da cidade. Em obediência à legislação eleitoral, o prefeito João Bosco Bittencourt (PT) que é candidato à reeleição não compareceu na cerimônia de inauguração.

A UPA foi batizada com o nome de Unidade de Pronto Atendimento Amazias Barreto de Morais, em homenagem a um dos fundadores de Teixeira de Freitas e um dos homens mais importantes da história do município. Ao lado da viúva Laudicéia Morais, dos filhos e dos netos do homenageado, o governador Rui Costa e o secretário Eujácio Dantas descerram as placas de inauguração da UPA. Unidade que imortalizou Amazias Morais com o seu nome titularizando a Unidade de Pronto Atendimento.

Amazias Barreto de Morais chegou a Teixeira de Freitas em 1957 e iniciou sua vida como oficial de farmácia e foi juiz de paz no município. Mas terminou se elegendo prefeito do município de Alcobaça, da qual Teixeira de Freitas ainda pertencia como distrito na época e governou o extenso município de 1967 a 1970, quando ganhou da Rádio Sociedade AM da Bahia, o prêmio de melhor prefeito do interior do estado em 1969. Após concluir o seu mandato de prefeito dedicou a vida ao evangelho e na assistência na área da saúde às inúmeras famílias da região.

Além do seu trabalho evangélico e social, ele publicou 45 artigos científicos em jornais de circulação dirigida, inclusive no O Sollo, administrado pelo seu filho Jadilson Morais. Pregador emérito e homem de oração, manteve por muitos anos um programa religioso pela Rádio Alvorada AM e por 29 anos foi dirigente da Igreja do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Amazias Morais teve 9 filhos biológicos e 2 adotados. O seu 3º filho é o empresário da comunicação Jadilson Morais e deixou viúva a dona Laudicéia Correia da Silva Morais, que com seus atuais 86 anos, prestigiou a cerimônia de inauguração da UPA que imortaliza o nome do seu esposo. O pastor Amazias Barreto de Morais nasceu em 6 de abril de 1930 no povoado de Rio Novo de Guarani no município de Ibicuí e morreu em 20 de janeiro de 2013 aos 83 anos de idade, em Teixeira de Freitas.

A UPA 24h de Teixeira de Freitas inaugurada na tarde desta sexta-feira (23) é do porte-II e recebeu um investimento somente nas obras do prédio da unidade, recursos na ordem de R$ 2.572.985,00 e mais R$ 1,5 milhão em equipamentos. A UPA terá capacidade para atender até 300 pacientes por dia e foi construída nas proximidades do Hospital Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192).

Conforme Eujácio Dantas, secretário municipal de Saúde, na unidade a população terá atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, para problemas como pressão e febre alta, fraturas, cortes e até mesmo infarto e derrame. A unidade possui 12 leitos para observação, sala de exames (como raio-x, eletrocardiografia) e laboratório de exames.

De acordo com o governador Rui Costa, a UPA 24h garantirá dignidade no atendimento às urgências e emergências, com rapidez e qualidade. “A ideia é que a unidade seja capaz de resolver os casos de urgências e emergências, desafogando o Hospital Municipal, para onde serão encaminhados somente os pacientes com a devida necessidade. A construção da UPA é uma conquista do Governo Municipal, que garantiu a contrapartida necessária junto ao Governo Federal, que investiu mais de R$ 4 milhões”, assegurou Rui Costa.

Segundo Jaqueline Pires, diretora da UPA 24h, a unidade absorverá cerca de 60% da demanda de Pronto Socorro do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. A UPA segue o projeto do Ministério da Saúde e conta com salas específicas para diversos tipos de atendimento. A Unidade ganhou sala de Raio X, laboratório, sala para eletrocardiografia, sala para gesso e imobilização, sala de sutura, farmácia, salas de exame e observação.

Ao mesmo tempo, acontece o trabalho de requalificação da Atenção Básica, o que garantirá à população a melhoria global do atendimento SUS, fruto da articulação entre Governo Municipal e Governo Federal. Já foram reformadas 12 Unidades Básicas de Saúde – ESF, e entregues à população. Outras 12 Unidades Básicas foram construídas no padrão do Ministério da Saúde. Além do Complexo 3 em 1 que foi entregue recentemente para os moradores dos bairros Luiz Eduardo Magalhães, Nova Teixeira e Residencial Ramalho.

O secretário municipal de Saúde Eujácio Dantas informa que as Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h, são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência dos hospitais, que em conjunto com as unidades hospitalares ela compõe a rede organizada de Atenção às Urgências. (Por Athylla Borborema)