Rui e Temóteo inauguram 40,2 mil metros de asfaltamento em Teixeira de Freitas

Logo após inaugurar o Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP), onde vai ficar sediada a 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), assinar a ordem de serviço para execução de obras de manutenção civil e rede elétrica do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães e entregar 1.811 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para produtores de quatro municípios da região, ações ocorridas na cidade de Itamaraju, o governador Rui Costa desembarcou em Teixeira de Freitas, onde em companhia do prefeito Temóteo Brito (PSD), do senador Otto Alencar, dos deputados federais Paulo Magalhães, Ronaldo Carletto, Jorge Solla e Valmir Assunção, os estaduais Bira Coroa e Robinho, além de vereadores e lideranças locais, deu por inaugurado o asfaltamento da Avenida São Paulo, ligando o centro da cidade à Rodovia BR-101, via Shopping PátioMix, além de outas vias transversais.

No geral o governador Rui Costa e o prefeito Temóteo Brito inauguraram 40,9 mil metros de asfaltamento, sendo a Avenida São Paulo e outras 24 ruas do Bairro Vila Caraípe. O prefeito de Alcobaça, Léo Brito (PSD), que é o atual presidente da Associação dos Prefeitos do Extremo Sul (APES), esteve representando os demais gestores na região durante a visita. O prefeito Fernando Gomes, de Itabuna, também acompanhou a comitiva do governador Rui Costa.

À noite o governador Rui Costa segue para o Parque de Exposição Temóteo Alves de Brito, onde visita a 35ª Exposição Agropecuária de Teixeira de Freitas, um dos eventos agrícolas mais tradicionais e geradores de negócios da Bahia. Na agenda oficial da comitiva consta visitas aos mais diversos setores da Expo, como baias de criadores e stands de máquinas e serviços, onde Rui Costa e o senador Otto Alencar receberão homens dos organizadores e participantes da vaquejada, uma das grandes atrações da Exposição. “É sempre um prazer pra todos de Teixeira de Freitas, a maior cidade da região, recebermos a visita do governador, pela sua importância política em nível estadual. A minha maior alegria em receber Rui Costa e sua comitiva é pelo fato da cidade estar vivendo um momento novo, de crescimento e desenvolvimento. A visita à Exposição só reforça a importância desse acontecimento para toda a Bahia”, disse Temóteo Brito.

“Nesta sexta-feira (21) já entregamos obras em Itamaraju e agora estamos novamente participando de inaugurações em Teixeira de Freitas. Estou lisonjeado de ter recebido o convite de Temóteo e todos tenham certeza que o envolvimento do governo é com toda a Bahia”, disse Rui Costa, que assegurou pisar novamente em solo teixeirense nesse próximo mês de novembro, quando vai entregar a Policlínica Municipal. “Teixeira é uma cidade polo e por isso mesmo temos investido tanto aqui”, completou. (Por Ronildo Brito)