Rui entrega tratores e firma convênios para beneficiar pequenos agricultores no sudoeste da Bahia

Em continuidade à agenda no município de Belo Campo, na região de Vitória da Conquista, o governador Rui Costa entregou 15 tratores para os pequenos agricultores do sudoeste da Bahia, nesta sexta-feira (7), e autorizou convênios da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) com associações locais, no valor de R$ 770 mil, por meio do programa Bahia Produtiva.

“O desenvolvimento da Bahia passa pela agricultura familiar. A Bahia é o estado que tem o maior numero de agricultores familiares do país, são 700 mil famílias, cerca de 3 milhões de pessoas. Para conseguir é preciso que as terras estejam legalizadas, que tenham esses certificados de cadastros ambientais. Por isso contratamos empresas e equipes para fazer o certificado para grupos de agricultores e já entregamos 120 mil certificados. Até o final do governo teremos entregue 400 mil títulos”, afirmou o governador Rui Costa

Gilson Carlos, do povoado das Melancias, município de Ituaçu, planta limão, maracujina, feijão, milho e outros produtos. Ele fala da melhora da produção com os novos tratores. “O trator vai atender cerca de 100 famílias na nossa região. Eu acredito que o que um animal faz em cinco dias, esse trator faz em duas horas. Agora, quem arava um hectare vai poder arar três”. Do mesmo povoado, Gilvan Barbosa fala de outros benefícios. “Quando a gente construía qualquer coisa era em carriola carregando areia, cimento. Com o trator, vamos transportar mais coisas e com mais rapidez. Também ajuda nas estradas. É muito bom o trator”, comemora.

Márcio Freitas tem uma loja de móveis e eletrodomésticos em Belo Campo. “Qualquer investimento que venha a incentivar a agricultura familiar atinge e melhora diretamente o comércio na região. Quando os recursos chegam, o pequeno produtor melhora a sua renda e, no final do mês, eles vêm comprar móveis, geladeiras, fogões, e por aí vai”.

O secretário da SDR, Jerônimo Rodrigues, ressaltou o esforço do Governo do Estado para melhorar a renda no campo. “O governador chegou da China à meia noite, já fez uma agenda na capital e está agora em Belo Campo. É um ‘tratoraço’, são 15 máquinas que vão fortalecer a agricultura familiar, dar uma dinâmica diferente no preparo de solo, na aragem, no transporte de água em pipas para pequenas distâncias. O trator é resultado de emendas parlamentares de deputados parceiros com o Governo do Estado, beneficiando associações e prefeituras”. Os convênios do Bahia Produtiva, segundo ele, são ligados à agroindústria, criação de galinhas, pequenos fabricos. “Ao todo, são cerca de R$ 2,5 milhões em entregas para os municípios do entorno”. (Da redação TN)