Rui entrega viaturas e participa de reunião de Pacto pela Vida no sul do estado

O governador Rui Costa estará nesta quarta-feira (29) no sul do estado, onde participa, das 9h às 12h, da reunião do Programa Pacto pela Vida, com representantes de órgãos e entidades da área de segurança, no Condomínio Cidadelle House, situado na Rodovia Itabuna/Ilhéus, Km 14. Ao final do encontro, o governador atenderá a imprensa.

O Pacto Pela Vida é um programa de Estado cujo objetivo é a promoção da paz social. Trata-se de uma importante política pública de segurança, construída de forma pactuada com a sociedade, articulada e integrada com o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os municípios e a União

Novas viaturas

Às 13h, o governador fará a entrega de viaturas para unidades das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros para municípios da região, no estacionamento do Cidadelle House. Um total de 16 viaturas será destinado à Polícia Civil de Buerarema, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Maraú, Ubaitaba, Ilhéus, Itabuna, Itajuípe e Iguaí

Serão entregues outras 20 viaturas para as unidades da Polícia Militar dos municípios de Itabuna Ilhéus Camacã, e Itacaré e Ibicaraí. Já o 4º e o 5º Grupamentos de Bombeiros Militares receberão novos veículos e equipamentos. (Da redação TN)