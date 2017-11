Rui firma convênio que garante R$ 8,5 milhões para reformar estádios e ginásio

“Estamos assegurando melhores condições para a prática do esporte no interior porque acreditamos que ele é capaz de transformar a realidade dos nossos jovens”, afirmou o governador Rui Costa durante assinatura de convênios do Governo do Estado com 18 Municípios na tarde desta segunda-feira (13), no auditório da Seinfra, em Salvador. Serão investidos R$ 8,5 milhões para reforma de ginásio e estádios no interior por meio da Secretaria do Trabalho e Esporte (Setre).

As reformas serão feitas nos estádios municipais de Barro Preto, Camacan, Camamu, Candeias, Cocos, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Ibicuí, Malhada de Pedras, Novo Horizonte e Ubaitaba. Já os estádios Mairi e Serrolândia vão ganhar gramado sintético. Em Jeremoabo e Planalto, os estádios receberão iluminação. Em Lapão, será implantada grama sintética nos campos de society do Parque da Cidade e da Praça da Juventude. O Ginásio Clériston Andrande, em Ipiaú, receberá manutenção corretiva, assim como o Ginásio Paulo Braga, em Senhor do Bonfim.

A secretária do Trabalho e Esporte, Olivia Santana, destacou que “estas ações de recuperação de estádios concretizam os compromissos assumidos pelo governador em valorizar e interiorizar a recuperação e construção de equipamentos esportivos. A população tem paixão ao esporte, principalmente futebol. Nós estamos trabalhando para atendê-la”, afirmou.

Outros R$ 28 milhões em contratos foram garantidos para a realização de obras de pavimentação de ruas, drenagem, macrodrenagem, reforma de mercados e centros de abastecimentos, construção de pontes, aquisição de veículos e equipamentos para agricultores familiares e cessão de uso de bens móveis de saúde. O evento na Seinfra reuniu 68 prefeitos e 26 deputados. (Da redação TN)