Rui inaugura Ala Pediátrica do Hospital de Eunápolis e acompanha entrega de óculos do programa Oftalmóvel

Nesta quinta-feira (29) à tarde, às 15h, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, o governador Rui Costa inaugura a Ala Pediátrica do Hospital Regional de Eunápolis. Em seguida, às 16h, o governador acompanha as ações do Programa Saúde sem Fronteiras, no Rotary Club, na Avenida Princesa Isabel, no bairro Pequi, onde ocorre a Feira da Cidadania Oftalmóvel, com a entrega de óculos para a população de baixa renda que passaram por avaliações oftalmológicas. Rui também assina termo para asfaltamento de 225 mil metros quadrados em 106 ruas da cidade. (Da redação TN)