Empresários de Teixeira de Freitas participam do Encontro de Beleza em Porto Seguro

O Sebrae Bahia, com objetivo de atender e fomentar o segmento de saúde, bem estar, beleza e estética no Extremo Sul do Estado, promoveu uma caravana de 12 profissionais de Teixeira de Freitas para a 3ª Edição do Encontro de Beleza em Porto Seguro. O evento foi realizado nos dias 12 e 13 de novembro, no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e contou com a participação de quase 200 empreendedores do ramo da beleza e estética.

Para a cabeleireira e proprietária do Salão Bela Estética, Creusa Fernandes, que há 20 anos atua no setor em Teixeira de Freitas, o encontro proporcionou um aprendizado essencial para o desenvolvimento de técnicas e recursos para o seu empreendimento. “Foi o primeiro evento desse porte que eu participei e isso só foi possível pela proposta feita pelo Sebrae”, enfatizou.

Ainda segundo a empresária, a atualização e maturidade profissional que esse tipo de ação oferece é sempre um grande diferencial no desenvolvimento da empresa. “Nós temos certeza de que o que aprendemos aqui será bem aplicado na nossa atividade como uma nova ferramenta de trabalho para atender às nossas clientes”, finalizou.

Durante o encontro, realizado pelo Senac em parceria da Detra Hair Cosmetics, os profissionais puderam assistir o palestrante internacional do filiado a Organização Mundial de Cabeleireiros, Rino Farano, além de participar de workshops e atividades com foco no aprendizado dinâmico e moderno dos especialistas.

O gerente regional do Sebrae, Alex Brito, aponta que o objetivo é qualificar e oportunizar ações que viabilizem o desenvolvimento profissional dos empreendedores, indicando práticas para melhorar o desempenho do negócio e cativar os clientes. “Oferecer serviços com excelência e produtos de alta qualidade, além de seguir ou criar tendências de mercado, são ótimos diferenciais competitivos que agregam valor ao negócio, e o Sebrae é parceiro nessas ações”, disse. (Da redação TN)