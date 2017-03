Samsung oferece até R$ 2.4 mil em aparelho usado para desconto na compra de um celular novo

Quem pensa em comprar algum smartphone da família Galaxi s7 e Galaxi A 2017 pode dar o celular antigo como entrada e pagar a diferença na promoção da Samsung. A ação faz parte do programa Trade In, uma parceria entre a marca e a Trocafone, e é válida até o próximo domingo (2). O bônus máximo para descontos chegar até R$ 2,4 mil.

Segundo a Samsung, o consumidor precisa verificar se seu modelo de tablet ou smartphone está na lista do programa de Trade In da Samsung. Basta ir a uma Loja Samsung ou procurar na lista. Se o modelo for contemplado pela promoção, o próximo passo é a análise do aparelho usado nas Lojas Samsung.

Lá eles vão avaliar ano de lançamento, marca, modelo e avarias do aparelho. Após a análise, o consumidor poderá usar o bônus na compra do novo modelo. “Nestes primeiros meses de 2017, queremos demonstrar como os modelos das famílias Galaxy S7 e Galaxy A 2017 são os mais inovadores do mercado, oferecendo vantagens exclusivas para os clientes Samsung”, explicou Demetrius Oliveira, diretor da Divisão de Samsung Stores, Loja Online e Acessórios da Samsung Brasil.

Bônus e troca

Para os consumidores que adquirirem um Galaxy S7, o consumidor irá receber a avaliação do aparelho usado, que pode chegar até R$ 1,4 mil. A Samsung ainda oferecerá um bônus de R$ 750, apenas para a troca do celular usado iPhone 4S ou inferior, ou R$ 1 mil, apenas para a troca do celular usado iPhone 5 ou superior, totalizando um desconto de até R$ 2,4 mil.

Já para a compra de um Galaxy A5 2017 ou um Galaxy A7 2017, a Samsung garante um bônus extra de até R$ 300 para compra. Esse valor será acrescentado na avaliação do aparelho ofertado para a troca. Nesse caso, o desconto pode chegar a R$ 1,7 mil.

Pela internet

Também é possível fazer o processo pela internet. Basta entrar no site da Samsung e seguir os passos: Avaliar o celular usado, comprar o um novo aparelho na Loja Samsung Online. Após receber o produto, o consumidor deve usar o cupom enviado por e-mail para vender seu celular usado para a Trocafone por + 20%. Depois disso, basta enviar o aparelho e receber o pagamento. (Informações: Correio)