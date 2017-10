Santo Antônio sedia Audiência sobre segurança pública e militares são homenageados

Na noite desta última sexta-feira, dia 29 de setembro, aconteceu no Povoado de Santo Antônio, interior do município de Teixeira de Freitas, uma Audiência Pública cujo tema foi Segurança. O evento foi idealizado e promovido por iniciativa do vereador Jóris de Gel, morador e que possui sua maior base eleitoral no lugar.

O Major Silvio Nunes, Capitão Klaus, comandante e subcomandante da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), respectivamente, além dos soldados Sandro, Joel Néris e Hortência, integrantes da Ronda Rural, foram homenageados com uma Moção de Congratulação pelos serviços prestados à comunidade de Santo Antônio, fator considerado preponderante para a redução nos índices de violência e criminalidade na localidade. “Felizmente a população e as autoridades atenderam ao nosso chamado e a Audiência Pública aconteceu com grande sucesso”, pontuou Jóris de Gel.

Falando da audiência o vereador Agnaldo da Saúde (PR), presidente da Câmara Municipal, ressaltou a importância do reconhecimento dos homens e mulheres responsáveis pela segurança pública no município de Teixeira de Freitas. “Quase sempre os nossos policiais são cobrados, mas também é nosso dever reconhecer quando eles realizam um bom trabalho. Fazer segurança pública é uma tarefa árdua e esse evento hora realizado em Santo Antônio, serviu para expor nossas opiniões, envolver a sociedade com o tema e compartilhar as responsabilidades”, disse Agnaldo da Saúde.

Além de Agnaldo da Saúde e Jóris de Gel, estiveram presentes à Audiência os vereadores Ronaldo Cordeiro, Sargento Berg, e o vice-prefeito Lucas Bocão.

Polícia Civil

Ainda nessa última semana, os vereadores Ronaldo Cordeiro (PSC) e Valci Vieira dos Santos (SD) apresentaram Moção de Congratulação aos delegados Valéria Fonseca Chaves (coordenadora da 8ª Coorpin), Robério Farias Reis (Adjunto da 8ª Coorpin), e Viviane Scofield Amaral (titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), pela contribuição que essas autoridades dão à segurança pública de Teixeira de Freitas.

De acordo com os parlamentares, entre outras coisas, os delegados precisam ser reconhecidos pelos esforços empreendidos, inibido a ação de criminosos no município. Os vereadores disseram ser louvável o empenho desses delegados, e enxergam a Moção como forma de admitir, publicamente, o esforço e o comprometimento dos mesmos em favor da comunidade. (Por Ronildo Brito)