São João em Itamaraju foi tranquilo, avalia major Calmon

O comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, major Robson Lopes Calmon, avaliou positivamente a “Operação São João”, realizada pela PM durante os festejos na cidade de Itamaraju, que teve todo o cenário vedeomonitorado.

A Polícia Militar atuou todos os dias da festa com blitze de trânsito, abordagens no entorno do local do evento, motopatrulhamento nas ruas que foram destinadas à estacionamento de veículos e com patrulhamento no local do início ao final da festa. A 43ª CIPM contou com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual e da CIPE Mata Atlântica.

De acordo com o major Calmon poucas ocorrências de furtos e vias de fato foram registradas no circuito e não houve ocorrências maiores. “A atuação preventiva das polícias Militar e Civil nos dias que antecederam o evento transmitiu uma maior sensação de segurança a todos”, explicou o major.

Nas redes sociais foram registrados elogios à segurança da festa. “Parabéns à PM de Itamaraju. A festa foi uma paz total”, comentou o internauta identificado como Edumix Eduardo em sua página no Facebook.

“Considerando a grandeza da festa e a grande quantidade de itamarajuenses e visitantes posso assegurar que tivemos uma festa tranquila”, avaliou o comandante.

“Agradeço a todos os policiais militares da nossa e das demais unidades e também a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros pelo apoio e a Prefeitura de Itamaraju, que muito contribuiu com a segurança, disponibilizando câmeras de videomonitoramento”, finalizou. (Por Edelvânio Pinheiro)